Mercadona saca un nuevo vino blanco espumoso con un sorprendente sabor: la botella cuesta 2,50 euros

Mercadona, la cadena de supermercados española con gran presencia en nuestro país, tiene acostumbrados a sus clientes a las diferentes novedades que se pueden encontrar en los lineales de las tiendas durante todo el año. Se podría decir que, prácticamente a diario, sacan nuevos productos. En este caso, hoy están de enhorabuena los aficionados al vino blanco.

Concretamente, Mercadona ha sacado una nueva variedad de sabor de su vino blanco espumoso, indicando como novedad este jueves el producto Vino blanco espumoso sabor melón, de la marca Piccolo Giovanni frizzante, que se suma a los ya exitosos vinos espumosos que tiene disponibles en sus supermercados.

Este vino, que se puede encontrar tanto en la web de compra online como en los supermercados físicos, se vende en un formato botella de 750 ml, a un precio de 2,50 euros la unidad, por lo que cada litro de producto sale a a 3,334 euros.

Esta nueva bebida llega después del éxito del vino blanco espumoso verdejo DulZ.Ze frizzante, así como de la variedad de vino blanco espumoso sabor manzana, que ya se vendían con anterioridad. Ahora, los más atrevidos pueden también degustar el sabor melón.

Botella de vino blanco espumoso sabor melón. / Foto: Mercadona