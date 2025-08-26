El sustituto del aire acondicionado: más barato, de fácil instalación y ayuda a mantener una temperatura agradable

El aire acondicionado se convierte, durante los meses de verano, en un aliado perfecto para hacer frente a las altas temperaturas del exterior, manteniendo el confort y una temperatura agradable en el interior de las estancias del hogar. Sin embargo, muchas personas no tienen la preinstalación o no pueden permitirse gastar el dinero necesario para comprar los aparatos y, después, hacer frente a las facturas energéticas de la casa.

Es por ello que encontrar una alternativa más económica, de fácil instalación y que consuma menos energía es fundamental para ahorrar y conseguir confort en casa sin necesidad de usar aparatos de aire acondicionado, sobre todo, ante las altas temperaturas que se están registrando este verano.

Hasta 300 euros de ahorro

De hecho, según un estudio realizado por Hello Watt, un sistema de refrigeración ineficiente y una tarifa incorrecta de luz puede costar hasta 300 euros cada verano.

En ese mismo estudio, la compañía analiza el coste mensual de enfriar una estancia de 25 m² en dos ubicaciones con condiciones climáticas distintas: Madrid, con un clima mediterráneo de interior, y Barcelona, con un clima mediterráneo costero. Para ello, se han considerado cuatro tipos de equipos de refrigeración: aire acondicionado, aerotermia, ventilador de techo y sistema portátil. Los resultados confirman que la tarifa contratada tiene un impacto directo en el bolsillo del consumidor.

En el caso de Barcelona, el uso continuado de un pingüino portátil durante 8 horas al día para enfriar una habitación alcanza un coste mensual de 55,3?euros con una tarifa elevada, mientras que con una tarifa ajustada al consumo del usuario el coste baja a 37,4?euros. La diferencia, 17,9?euros al mes, refleja el impacto de mantener una tarifa desactualizada frente a buscar una más eficiente.

Por su parte, en Madrid, utilizar un aire acondicionado convencional durante 8 horas al día para enfrías una sola habitación incrementa la factura mensual a 27,6?euros con una tarifa no optimizada, frente a 18,7?euros con una buena tarifa. La diferencia asciende a 8,9?euros por habitación al mes, un sobrecoste significativo si se multiplica por varias estancias o meses de verano.

El impacto es mayor durante el periodo estival si tenemos en cuenta el número de habitaciones y de aires acondicionados en cada vivienda. En un piso de 50 m² con dos habitaciones y uno o 2 aires, el coste total agregado de las facturas durante los 3 meses de verano puede incrementarse en 120 euros; en un piso de 80 a 100 m² con tres habitaciones y dos o tres A/C, el aumento sería de 180 euros; y para una casa de 120 m² con 4 habitaciones o más, y tres a cinco aires, el coste agregado del consumo podrían alcanzar más de 300 euros.

"No se trata solo del sistema de refrigeración que se utiliza, sino de si la tarifa contratada se adapta a cada hábito de consumo. Un mismo equipo puede suponer un gasto muy diferente según la tarifa que tengas", señala Danny Salazar, director general de Hello Watt en España. "Enfriar una sola habitación puede costar casi el doble dependiendo únicamente del contrato que tengas con tu comercializadora".

La alternativa: los ventiladores de techo

Más allá de revisar la tarifa contratada, existen otras formas de reducir el gasto eléctrico durante los meses más calurosos. Una de las más recomendables es el uso de ventiladores de techo en estancias secundarias o durante las noches, ya que su consumo es mínimo y pueden mantener una temperatura agradable sin disparar la factura. También es interesante considerar sistemas como la aerotermia, que permiten refrigerar una habitación de 25 m² por solo 14,6 euros al mes con una tarifa adecuada, combinando alto rendimiento con bajas emisiones.

Para evitar sustos en la factura, es clave revisar la tarifa actual y comparar opciones disponibles en el mercado.