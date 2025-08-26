Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos se extienden a 16 provincias

El país se encuentra esta semana dividido en lo que a las alertas meteorológicas se refiere. Por un lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alertas amarillas por lluvias y tormentas, al mismo tiempo que ha tenido que activar las de altas temperaturas, por lo que una decena de regiones se mantienen en alerta, comprometiendo a 16 provincias españolas.

"Probables chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo. Temperaturas significativamente elevadas en Mallorca, zonas de la meseta Sur y de Andalucía y en las depresiones del nordeste peninsular, donde se esperan ascensos notables. También serán notables los descensos en el alto Ebro y zonas de Galicia y del Cantábrico", se puede leer en la predicción de la AEMET para este martes.

Esta situación se ha dado por un frente atlántico, que deja cielos nubosos o cubiertos en el norte. A medida que vaya pasando el día, se formará "nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, meseta Sur y sierras del sureste, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste que es probable lleguen fuertes y vayan localmente con granizo en el Pirineo, sin descartarse en el entorno del Ebro y sistema Ibérico".

Alertas activas este martes

Una decena de provincias españolas estarán este martes en aviso amarillo por calor, lluvias, tormentas y fenómenos costeros, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en algunos puntos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en palabras recogidas por Europa Press.

En concreto, las altas temperaturas tendrán en riesgo a Córdoba, Granada y Jaén en Andalucía; a Huesca y Zaragoza en Aragón; a las Islas Baleares; Ávila en Castilla y León; a Albacete y Toledo en Castilla-La Mancha; Cáceres en Extremadura; Comunidad de Madrid y a Lérida, en Cataluña.

Además, las provincias de Huesca y Lérida estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas; y, en Galicia, las olas ponen en riesgo a La Coruña, Lugo y Pontevedra.

Estas son todas las alertas activadas por la AEMET para este martes:

Andalucía : tanto en Córdoba como Granada y Jaén tienen activos avisos amarillos por altas temperaturas, que podrán llegar a los 39ºC.

: tanto en Córdoba como Granada y Jaén tienen activos avisos amarillos por altas temperaturas, que podrán llegar a los 39ºC. Aragón : Huesca y Zaragoza están en alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 36ºC y, también zonas de ambas provincias, así como de Teruel, tienen alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 15 mm.

: Huesca y Zaragoza están en alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 36ºC y, también zonas de ambas provincias, así como de Teruel, tienen alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 15 mm. Baleares : aviso amarillo en Mallorca por altas temperaturas de hasta 37ºC.

: aviso amarillo en Mallorca por altas temperaturas de hasta 37ºC. Castilla y León : Ávila está en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden llegar a los 37ºC, mientras que Soria tiene aviso amarillo por tormentas.

: Ávila está en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden llegar a los 37ºC, mientras que Soria tiene aviso amarillo por tormentas. Castilla-La Mancha : tanto Albacete como Toledo están en alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden llegar a los 38ºC.

: tanto Albacete como Toledo están en alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden llegar a los 38ºC. Cataluña : zonas de la provincia de Lleida están en alerta tanto por calor extremo como por lluvias y tormentas.

: zonas de la provincia de Lleida están en alerta tanto por calor extremo como por lluvias y tormentas. Extremadura : Cáceres está en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37ºC.

: Cáceres está en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37ºC. Galicia : zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra se encuentran en alerta amarilla por fenómenos costeros.

: zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra se encuentran en alerta amarilla por fenómenos costeros. Comunidad de Madrid : riesgo amarillo por altas temperaturas que alcanzan los 36ºC.

: riesgo amarillo por altas temperaturas que alcanzan los 36ºC. La Rioja: riesgo amarillo por tormentas en la zona Ibérica riojana.

La mayoría de estas alertas comienzan a partir de las 13.00 horas y se prolongan durante toda la tarde, hasta las 20.30 horas, aproximadamente. Ante esta situación tan inestable, se recomienda el cierre de cortinas y persianas, con el objetivo de evitar los efectos de las tormentas y las lluvias, como la posible entrada del agua al interior de las estancias del hogar. Del mismo modo, habrá que ser previsor y se recomienda no tender la ropa en el exterior de la casa. En las zonas con avisos por altas temperaturas, también conviene aislar el hogar, para evitar que el calor extremo afecte al confort de las estancias.

Temperaturas mínimas y máximas

Estas son las mínimas y las máximas en cada capital de provincia para este martes, según la AEMET:

Albacete: 20ºC / 35ºC

Alicante/Alacant: 23ºC / 33ºC

Almería: 26ºC / 35ºC

Ávila: 16ºC / 32ºC

Badajoz: 18ºC / 37ºC

Barcelona: 23ºC / 30ºC

Burgos: 14ºC / 32ºC

Cáceres: 20ºC / 36ºC

Cádiz: 22ºC / 28ºC

Castelló de la Plana: 22ºC / 32ºC

Ceuta: 22ºC / 30ºC

Ciudad Real: 23ºC / 38ºC

Córdoba: 21ºC / 38ºC

Cuenca: 19ºC / 35ºC

Girona: 18ºC / 34ºC

Granada: 20ºC / 37ºC

Guadalajara: 20ºC / 36ºC

Huelva: 20ºC / 32ºC

Huesca: 20ºC / 36ºC

Jaén: 23ºC / 37ºC

León: 14ºC / 32ºC

Lleida: 19ºC / 39ºC

Logroño: 17ºC / 34ºC

Madrid: 22ºC / 36ºC

Málaga: 24ºC / 30ºC

Melilla: 25ºC / 30ºC

Murcia: 23ºC / 37ºC

Oviedo: --ºC / --ºC

Palencia: 15ºC / 34ºC

Palma: 22ºC / 37ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 23ºC / 26ºC

Pamplona/Iruña: --ºC / --ºC

Salamanca: 16ºC / 34ºC

Santa Cruz de Tenerife: 22ºC / 29ºC

Santander: --ºC / --ºC

Segovia: 17ºC / 32ºC

Sevilla: 22ºC / 36ºC

Soria: 16ºC / 33ºC

Tarragona: 22ºC / 32ºC

Teruel: 16ºC / 35ºC

Toledo: 21ºC / 38ºC

València: 23ºC / 31ºC

Valladolid: 18ºC / 35ºC

Zamora: 17ºC / 35ºC

Zaragoza: 21ºC / 37ºC