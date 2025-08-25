Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega este lunes porque afectará a gran parte del país: "¡Extrema las precauciones!"

Está siendo un verano de avisos meteorológicos que varían entre las altas temperaturas, que han llegado a valores extremos en gran parte del país a lo largo del mes de agosto, con una ola de calor como protagonista, y las lluvias y tormentas que se han formado en diferentes comunidades autónomas a partir de este domingo, una situación que no deja de lado a las alertas por riesgo de incendios.

Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, para este lunes 25 de agosto de 2025, continúan los avisos ante el peligro de incendios: "¡Extrema las precauciones!", indican en la mencionada publicación.

De hecho, este riesgo de fuegos en España se centra en dos zonas determinadas: "Peligro de incendios muy alto o extremo en amplias zonas del norte y este peninsular para este lunes 25 de agosto", escriben en la misma publicación, donde muestran el mapa con las zonas más afectadas pintadas de rojo y naranja.

Concretamente, se pueden ver teñidas de rojo y naranja la totalidad de Galicia y Asturias, así como Castilla y León, gran parte de Navarra, Cataluña y Aragón, así como el sur de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, y gran parte de Andalucía, según el siguiente mapa de la AEMET:

Mapa de la AEMET con las alertas por riesgo de incendios. / Foto: AEMET

Para entender el mapa, hay que conocer el significado de cada uno de los colores que indican un grado de riesgo por incendios:

Azul: riesgo bajo

Verde: riesgo moderado

Amarillo: riesgo algo

Naranja: riesgo muy algo

Rojo: riesgo extremo

Alertas por lluvias, tormentas y altas temperaturas

Estos niveles van en consonancia con las diferentes alertas relacionadas con los fenómenos meteorológicos activadas por la AEMET para hoy. Por ejemplo, hay activas diferentes alertas amarillas a lo largo y ancho del mapa para este lunes:

Andalucía: aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Jaén.

Aragón: aviso por lluvias y tormentas en zonas de Teruel.

Castilla y León: avisos amarillos por altas temperaturas en Burgos.

Cataluña: avisos por lluvias y tormentas en Girona y Lleida.

Galicia: avisos por altas temperaturas en Lugo.

Comunidad Valenciana: avisos por lluvias y tormentas en zonas de Castellón.