Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega este lunes porque afectará a gran parte del país: "¡Extrema las precauciones!"

Está siendo un verano de avisos meteorológicos que varían entre las altas temperaturas, que han llegado a valores extremos en gran parte del país a lo largo del mes de agosto, con una ola de calor como protagonista, y las lluvias y tormentas que se han formado en diferentes comunidades autónomas a partir de este domingo, una situación que no deja de lado a las alertas por riesgo de incendios.
Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, para este lunes 25 de agosto de 2025, continúan los avisos ante el peligro de incendios: "¡Extrema las precauciones!", indican en la mencionada publicación.
De hecho, este riesgo de fuegos en España se centra en dos zonas determinadas: "Peligro de incendios muy alto o extremo en amplias zonas del norte y este peninsular para este lunes 25 de agosto", escriben en la misma publicación, donde muestran el mapa con las zonas más afectadas pintadas de rojo y naranja.
Concretamente, se pueden ver teñidas de rojo y naranja la totalidad de Galicia y Asturias, así como Castilla y León, gran parte de Navarra, Cataluña y Aragón, así como el sur de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, y gran parte de Andalucía, según el siguiente mapa de la AEMET:
Para entender el mapa, hay que conocer el significado de cada uno de los colores que indican un grado de riesgo por incendios:
- Azul: riesgo bajo
- Verde: riesgo moderado
- Amarillo: riesgo algo
- Naranja: riesgo muy algo
- Rojo: riesgo extremo
Alertas por lluvias, tormentas y altas temperaturas
Estos niveles van en consonancia con las diferentes alertas relacionadas con los fenómenos meteorológicos activadas por la AEMET para hoy. Por ejemplo, hay activas diferentes alertas amarillas a lo largo y ancho del mapa para este lunes:
- Andalucía: aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Jaén.
- Aragón: aviso por lluvias y tormentas en zonas de Teruel.
- Castilla y León: avisos amarillos por altas temperaturas en Burgos.
- Cataluña: avisos por lluvias y tormentas en Girona y Lleida.
- Galicia: avisos por altas temperaturas en Lugo.
- Comunidad Valenciana: avisos por lluvias y tormentas en zonas de Castellón.
Relacionados
- Se insta a todos los hogares a no dejar el móvil cargando toda la noche: esta es la razón
- Dos turistas francesas huyen sin pagar la cuenta: este es lo que hizo la dueña del restaurante para recuperar su dinero
- El dueño de La Sirena, José Elías, sobre marcharse de España para pagar menos impuestos: "Irme a Andorra me costaría 200 millones de euros por tener una empresa física"
- Ebro acelera en sus ventas: matricula 5.090 unidades hasta julio aunque todavía está lejos de su objetivo de 20.000 unidades