Dos turistas francesas huyen sin pagar la cuenta: este es lo que hizo la dueña del restaurante para recuperar su dinero

Michela Malatini, la dueña de una de las pizzerías de la localidad italiana de Civitanova Marche, hizo frente a dos turistas francesas que se fueron de su restaurante sin pagar la cuenta este mes de agosto, una hazaña que no quedó impune, ya que la dueña del restaurante movió cielo y tierra para encontrarlas y recuperar su dinero.

Las dos turistas francesas comieron en la pizzería Ai Due Re. Acto seguido se marcharon sin pagar, creyendo que podrían engañar a Michela, que se puso manos a la obra en cuanto se dio cuenta de que las dos comensales se habían ido del restaurante sin abonar la cuenta, que ascendía a 44 euros.

Así recupero su dinero

En primer lugar, comprobó en las cámaras de vigilancia del local que ambas mujeres se habían ido sin pagar, por lo que la joven dio la voz de alarma por las redes sociales y solo tardó un día en encontrarlas, tal y como relata el medio Midi Libre, citando al medio Cronache Maceratesi.

La dos mujeres de unos 30 años de edad comieron dos pizzas y cuatro Spritz, que es un famoso cóctel italiano, por lo que dejaron a deber 44 euros en total. Seguramente, pensaron que se habían librado de pagar, pero la dueña del local pudo localizarlas gracias a su publicación en Facebook.

"Las había visto a ambas, sabía adónde iban. Entonces publiqué un mensaje en Facebook y, gracias a algunos comentarios, las encontré", explica satisfecha la dueña del restaurante, que, tras localizar el alojamiento en el que se encontraban, acudió sin pensárselo dos veces.

Así, comprobó que efectivamente habían robado, publicó el mensaje en Facebook pidiendo ayuda para encontrarles y pudo saber el alojamiento en el que estaban hospedados las dos turistas francesas. Al día siguiente de lo sucedido en el restaurante, la joven se presentó en el apartamento para cobrar su dinero.

Muy temprano por la mañana, Michela Malatini despertó a las dos francesas antes de entregarles la cuenta: "Las dos mujeres fueron muy amables y entregaron el dinero inmediatamente sin protestar", explicó en declaraciones al citado medio italiano.

No era la primera vez que la dueña se enfrentaba a este tipo de clientes, aficionados a hacer el famoso 'simpa', pero esta vez no cedió: "No es cuestión de dinero, no nos gusta que nos engañen. Tras años de experiencia, adivinamos intuitivamente quién se va sin pagar", explica. En redes sociales, los comentarios siguen elogiando a Michela.