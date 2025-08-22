Viaja a Pontevedra, pide una ración de pulpo y no da crédito con el plato que le traen a la mesa: "Roza lo delictivo"

Si hablamos de disfrutar de una buena ración de pulpo, nuestra mente -y nuestro estómago- se traslada directamente al norte de España, concretamente a cualquier provincia de Galicia. Un buen producto de calidad, unas raciones contundentes y el sabor indudable de que estás en la mejor zona del país para comerlo. A priori así es como debería ser, no obstante un usuario de X ha publicado una imagen que no ha tardado en viralizarse. ¿El motivo? Cree que lo que le sirvieron no se corresponde ni con la calidad esperada ni con el precio.

Una ración de pulpo a precio "de oro"

"Esta es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra. La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo", se puede leer en la publicación, que por el momento roza ya el millón de visualizaciones. Para Roberto Fernández, más conocido en X, antes Twitter, como @RedRofega, el motivo principal de la indignación es el precio de la ración, que asciende a los 23,50€.

Y el enfado se puede entender mejor en el momento en el que se ve la fotografía que acompaña al texto, cuyo tamaño no es que sea muy grande, ni la presentación la más adecuada, para el precio que tiene.

Está es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra.

La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo.

¿El precio? 23,50€ pic.twitter.com/qsjPfaMmXP — Roberto Fernández AntiPatronal (@RedRofega) August 20, 2025

En redes sociales tampoco dan crédito

En la sección de comentarios, las opiniones, como casi todo en esta vida, son diversas, pero la gran mayoría cuestionan el precio actual de las raciones de pulpo en Galicia. "El pulpo se ha disparado a unos niveles estratosféricos en la mayoría de restaurantes", se puede leer en uno de los comentarios. Otro, recuerda con nostalgia el de tiempo atrás: "Hace años había raciones enormes a 10 euros en todas las ferias, ahora es un artículo de lujo".

Aquí tienes el ticket, campeón. pic.twitter.com/4UKKbJIZ4C — Roberto Fernández AntiPatronal (@RedRofega) August 22, 2025

Esta publicación también ha llegado a usuarios locales de Pontevedra, quienes tampoco han dudado en dar su opinión. "Soy de Pontevedra y te puedo decir que te han estafado. Sé de un sitio aquí con menú del día donde de primero siempre puedes elegir pulpo y, de segundo, churrasco, entre otras opciones por 13€", comentaba una usuaria. Noemí, natural de Pontevedra también, deja claro cuál es el truco que ella sigue para evitar caer en estafas y disfrutar de la mejor calidad: "Tengo una norma que sigo al pie de la letra. No tomo pulpo donde no hay un pulpeiro y siempre pido ración individual. Vale que se abrió hace poco la veda del pulpo, pero 23,50€..."