Dónde colocar un helecho en casa para atraer la buena suerte, la riqueza y la prosperidad, según la cultura china

Bajo el nombre de filicopsida, pero realmente conocida como helecho, se trata de una de las plantas más famosas gracias a su larga lista de propiedades y beneficios. Es más, también es una de las más apreciadas, junto con el aloe vera o la planta de jade, en el ámbito del Feng Shui. Según esta filosofía china milenaria, esta es un imán de buenas energías para nuestro hogar, ya que atrae la prosperidad, la buena suerte, la riqueza y ayuda a mejorar la armonía de la estancia. Ahora bien, todo esto depende del sitio de la casa en el que ubique.

Dónde colocar el helecho, según el Feng Shui

Además de su estética, si tenemos en cuenta lo que dice la filosofía china, el helecho es una planta estupenda para promover un buen ambiente energético en el hogar. Se trata de un elemento muy apreciado en el Feng Shui de cara a atraer la abundancia, así como alejar las malas energías y proteger frente a las vibraciones no deseadas.

Salón : Es una de las estancias donde más tiempo pasamos solos o acompañados, por lo que colocar aquí un helecho ayuda a mantener el equilibrio energético, fomenta la paz, la unión y la prosperidad.

: Es una de las estancias donde más tiempo pasamos solos o acompañados, por lo que colocar aquí un helecho ayuda a mantener el equilibrio energético, fomenta la paz, la unión y la prosperidad. Dormitorio : Si lo que quieres es generar un clima de amor y tranquilidad, entonces el dormitorio es la zona ideal para ello.

: Si lo que quieres es generar un clima de amor y tranquilidad, entonces el dormitorio es la zona ideal para ello. Entrada principal : Cuidar esta parte de casa es fundamental, ya que es la entrada de la energía. Un helecho en esta estancia es lo mismo que le decirle al universo que únicamente pase buena energía por aquí, pues además de actuar como filtro, atrae las vibras positivas.

: Cuidar esta parte de casa es fundamental, ya que es la entrada de la energía. Un helecho en esta estancia es lo mismo que le decirle al universo que únicamente pase buena energía por aquí, pues además de actuar como filtro, atrae las vibras positivas. Cocina: Aunque a priori esta estancia esté ligada únicamente a la preparación de comidas y alimentos, también está claramente cargado de una energía creativa. Si colocas aquí esta planta, amplificas esa virtud, además de que refuerza la idea de que nunca falte nada en tu hogar.

Más detalles sobre el helecho

Ahora bien, más allá de colocarla en un lugar u otro de la casa, es importante tener en cuenta cuáles son los cuidados que necesita, para que se mantenga sana y fuerte. Según los expertos en jardinería, una de las cuestiones más básicas es la humedad del sustrato. Esta debe ser constante, por lo que en la época más calurosa se recomienda regarlo hasta un par de veces al día.

En cuanto a la luz, lo ideal es que sea poca y le llegue de forma indirecta, ya que este tipo de planta no está preparada para soportar la luz del sol, pues sus hojas se podrían quemar. Por último, es aconsejable suministrar al helecho algún tipo de fertilizante, al menos una vez al mes, para que contribuya a su crecimiento.