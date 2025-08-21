"Es de otro mundo": Van a un restaurante en la playa y las redes sociales no dan crédito a la cuantiosa cifra que figura en el ticket

Si hablamos de localizaciones que claramente suponen un incremento en la cuenta final, esta sin lugar a dudas sería la playa. Por lo general, a nadie le sorprende ver cómo el precio del cualquier plato es un tanto superior si el restaurante o chiringuito se sitúa a pie de playa y, en principio, no tendría por qué suponer un drama. No obstante, este caso supera todos los límites establecidos y cualquiera que en su sano juicio echara un vistazo a esta cuenta se llevaría las manos a la cabeza.

Este ticket está dando de que hablar en el país vecino, en Francia, y la verdad que no es para menos. Según informa una cuenta en la red social X, todo ocurrió el 18 de junio de este año en un restaurante de Cannes. Las alarmas saltan cuando al mirar al final de la cuenta, encuentran que la cifra asciende a más de 100.000 euros gastados en una sola comida. Y la pregunta que todos se hacen no es otra que: ¿es posible gastarse esa cantidad de dinero?

"Esta gente malgasta el dinero como si no estuviera permitido"

La cuenta de este cliente está dando la vuelta al mundo en redes sociales y ha dejado a más de uno sin palabras: "Realmente no todos tenemos la misma vida, es de otro mundo", comenta Anthony, cuyo video cada vez tiene más visitas. Si vamos mirando con detenimiento cuáles son los conceptos que aparecen en el ticket, también es para echarse las manos a la cabeza, pues el menú alcanza los 500 euros por persona, o lo que sería lo mismo, un total de 20.000 por la mesa completa.

No obstante, no se queda ahí la cosa, ya todavía queda dinero para llegar a esa cuantiosa cifra de más de 100.000 euros. Un champán por unos 18.000 euros, 250 gramos de caviar por otros 14.000 euros, o botellas de agua que se sitúan sobre los 15 euros y un cortado al módico precio de otros 8 euros.

On a vraiment pas tous la même vie mdrrr c'est un autre monde... pic.twitter.com/40tfqKbSva — Antoony (@ANTOONY_68) August 10, 2025

Sin duda alguna, el debate que traspasa las redes sociales va más allá de la cantidad de dinero que deben tener los dueños de este ticket, por supuesto elevadísima, sino que plantea la siguiente cuestión: ¿Si dispusieras de ello, gastarías 106.705 euros en un restaurante?