Sofía Seredina, asesora de imagen, desvela el código secreto de las etiquetas de Zara: "En 30 segundos vas a saber si vale lo que cuesta"

Aunque muchos no le den la importancia que realmente tiene, las etiquetas de las prendas de Zara nos cuentan y revelan más detalles de los que pensamos. Desde su corte, la calidad del tejido, la colección a la pertenecen y el estilo, son algunas de las características que podemos deducir observando tan solo 30 segundos la etiqueta. ¿Y qué es en lo que tenemos que fijarnos? Sofía Seredina, asesora de imagen y creadora de contenido, lo desvela el código en una de sus últimas publicaciones.

El código secreto de las etiquetas del Zara

"Cuando cojas una prenda de Zara, fíjate bien en el color de la etiqueta", explica al inicio de la publicación la experta. Y es que, aunque si no nos paramos a pensarlo, realmente no nos damos cuenta, en esta tienda podemos encontrar cómo no todas las prendas tienen la misma etiqueta, ni el mismo color de fondo y letras. Estos dos datos son los que nos revelan a priori cuál es la calidad y si "vale lo que cuesta".

Etiqueta blanca con letras negras : Estamos ante las prendas más económicas y con calidad más básica de la tienda.

: Estamos ante las prendas más económicas y con calidad más básica de la tienda. Etiqueta blanca con letras grises : Estas prendas pertenecen a la colección básica, que se caracterizan por una tirada masiva y una calidad estándar.

: Estas prendas pertenecen a la colección básica, que se caracterizan por una tirada masiva y una calidad estándar. Etiqueta negra con letras blancas : Aquí encontramos una mejor calidad, un corte mucho más cuidado y, por lo general, suelen ser prendas que se fabrican en menos cantidad.

: Aquí encontramos una mejor calidad, un corte mucho más cuidado y, por lo general, suelen ser prendas que se fabrican en menos cantidad. Etiqueta negra con letras negras: Pertenece a la calidad más premium. Esta ropa es una edición limitada y cuenta con un diseño más cuidado.

El detalle que pocos tienen en cuenta

Ahora bien, más allá del color de la etiqueta, también existe otro código, que pasa aún más desapercibido y que pocos conocen su significado. Es posible que en alguna ocasión te hayas preguntado qué significan los símbolos que aparecen, como el triángulo o el círculo. De nuevo, Sofía Seredina aclara los conceptos:

Círculo : Pertenece a la línea 'woman'. Estas prendas se caracterizan por tener un diseño más trabajado, tejidos con textura y buena calidad.

: Pertenece a la línea 'woman'. Estas prendas se caracterizan por tener un diseño más trabajado, tejidos con textura y buena calidad. Cuadrado : Es una línea más básica, con cortes más relajados y prendas cómodas.

: Es una línea más básica, con cortes más relajados y prendas cómodas. Triángulo: Estas prendas se encuadran dentro de la colección Trafaluc, con un corte más ajustada, ideal para marcar silueta.