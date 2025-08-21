Una española que vivía en Inglaterra explica cómo lavan los platos allí y las redes sociales no dan crédito: "Es un poco asquerosito"

Sin duda alguna, una de las partes más sorprendentes e interesantes a la hora de ir a vivir a otro país es la de descubrir cuáles son las manías, costumbres y métodos de sus ciudadanos. Y es que, no hace falta cruzar el océano para llegar a la otra punta del mundo para encontrar choques culturales. Ahora, en la era de la digitalización y globalización, las redes sociales nos conectan con personas de cualquier parte del globo terráqueo y ha sido precisamente una española la que ha puesto de manifiesto las costumbres que siguen sorprendiéndole después de haber vivido varios años en Inglaterra.

¿Cómo lavan los platos en Inglaterra?

Se llama Mireia, aunque es más conocida por su nombre en redes, @mamivegana. En sus cuentas podemos conocer cómo es su vida en la actualidad, anécdotas que vivió en Inglaterra y otros trucos en la cocina para llevar una dieta vegana de forma saludable y fácil. En uno de sus últimos vídeos retoma aquellas costumbres de Inglaterra que le parecen raras en una segunda parte, y aunque comenta otras muchas como los sándwiches de patatas fritas o el tema de los paraguas, la que sin duda alguna deja a todos sin palabras es la forma en la que lavan allí los platos.

"No suelen enjuagar los platos. Llenan el fregadero de agua, meten todos los platos sucios, lo lavan y luego, en vez escurrirlo, lo ponen a secar con el jabón cayendo", explica la creadora de contenido. Añade en el apartado de comentarios que no es algo que haya visto una vez, sino que lo ha comentado con varias familias y amigos que viven allí. "Lo busqué también en Internet y efectivamente es común en Inglaterra", expone.

#curiosidades #españa #cosasraras #uk ? Param-Pam-Pam - Carlos Campos @mamivegana 7 cosas raras de Inglaterra que aún me siguen sorprendiendo - parte 2 ? Aclaro ciertas cosas antes de que me comáis en comentarios ? - Sí, mi marido es inglés - Hice Erasmus en Newcastle upon Tyne y he vivido en total 7 años en varias zonas del norte, pero sobre todo en Sunderland - Sé que estoy generalizando, pero es lo común que he visto viviendo en el norte - Sobre lo de lavar los platos, lo he visto con varias familias, comentado con varias amigas de allí y lo busqué también en internet por curiosidad y efectivamente ? es común en Inglaterra. Es un poco asquerosito porque el agua en el que lavan los platos obviamente está sucia de los platos - Sobre lo de no llevar paraguas o chaqueta, seguro que los hay, pero siempre me llama la atención que cuando llueve los ingleses no suelen llevar nada, se mojan o pasan frío por - me imagino - no tener que llevar nada extra en la mano. - Hay sándwiches de todo y más, el de patatas fritas a mí me supera, pero haciendo el vídeo mi marido me ha dicho que hay otro sándwich peor: cuando hacen fish and chips, las sobras del rebozado frito las ofrecen entre pan y pan también ? - Lo de llamar al almuerzo dinner en vez de lunch, y a la cena tea en vez de dinner como el resto de Inglaterra ? cuando llegué al norte me liaba un montón porque me dicen mil veces al día "would you like some tea?" y cuando era por la tarde-noche no sabía si se referían a té o comida. - Mientras que la hora punta para las tiendas y centros comerciales en España es a partir de las 5 de la tarde, en Inglaterra cierran a esa hora porque para ellos ya es "de noche" y van a casa a cenar. Sin embargo la mayoría de tiendas abren los domingos y festivos y muchos supermercados cierran a las 10-11 de la noche. - Se hace de noche antes y amanece antes así que los niños se van a dormir suuuper pronto Alguna cosa más que me haya olvidado? ? #inglaterra

Una costumbre que no ha dejado indiferente a nadie que haya visualizado el video de @mamivegana. "Me muero con lo de los platos", "Yo también estoy con un inglés y lo de los platos lo llevo fatal, se quedan sucios", "¿No entienden que así quedan residuos de jabón y comida?", son algunos de las respuestas que se pueden leer en los comentarios.

Es más, hay una usuaria que ha comentado que por lo visto no es una costumbre que se limite únicamente a este país, sino que también parece que sucede en Alemania: "Eso lo hacía también mi novio alemán, menos mal que comenzó a hacerlo como yo".