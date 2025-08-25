Reservan un apartamento en la playa, pagan el depósito y no pueden creer lo que encuentran a su llegada: "Más de 40 personas han pasado por aquí antes que ustedes"

Coincidirás que, en el momento en el que las vacaciones quedan a la vuelta de la esquina, parece que los días pasan más lentos. Que lleguen esas esperadas semanas es para muchos uno de los mejores momentos del año, y el motivo principal no es otro que disfrutar de la calma que nos permite no estar dentro de la rutina, desconectar y disfrutar en familia, pareja o con amigos.

Ahora bien, lo que a priori es concebido como un momento soñado, podría convertirse en una auténtica pesadilla en cuestión de segundos. ¿El motivo? Las estafas durante las vacaciones, desgraciadamente, están a la orden del día y más de uno afirma haber sufrido alguna. Precisamente, este es el caso de cuatro jóvenes italianos que, después de reservar un apartamento en una localidad costera cerca de Venecia y pagar el depósito, descubrieron nada más llegar que todo había sido un fraude.

Primeros indicios de sospecha

Lo tenía todo, estaba a un paso de la playa, cerca de la zona de vida nocturna que el grupo buscaba y su precio no superaba los 600 euros en total. Era, sin duda alguna, una de esas gangas que bien nos gustan a todos durante las vacaciones y que rara vez se dejan pasar. De primeras, todo sucedió con total normalidad, Alessandra, la "propietaria" del apartamento les explicó detalladamente el proceso de reserva y les compartió cuál era el presupuesto y los datos bancarios a los que debían abonar el primer pago.

Todo ello se llevó a cabo fuera de la plataforma, un riesgo sin lugar a dudas que decidieron aceptar. Y es que, aunque es cierto que numerosos propietarios prefieren hacerlo así para evitar pagar comisiones, los huéspedes quedan exentos de cualquier tipo de cobertura. Así, efectuaron el depósito, unos 300 euros, y quedaron que Alessandra les recibiría en persona el 14 de agosto para entregarles las llaves, según informan medios italianos como Il Gazzettino.

| Fuente: Istock

Decenas de familias en la misma situación

Ahora bien, fueron conscientes de la estafa en el momento en el que llegaron a la dirección indicada y no encontraron allí ningún apartamento vacacional. La supuesta Alessandra dejó de dar señales de vida, no le llegaban los mensajes y tampoco tenía el teléfono operativo para llamadas. Al tocar al timbre de varios apartamentos, les informaron que allí todo eran propiedades privadas y que ninguno estaba de alquiler.

Pero lo que ya hicieron saltar todas las alarmas fue el testimonio de un vecino: "Más de 40 personas han pasado por aquí antes que ustedes". Es más, se encontraron con otros grupos de personas afectadas y familias en la misma situación. Se puso en manos de los Carabinieri, la policía italiana, e informaron que la estafa había afectado a decenas de grupos.

Desgraciadamente, no se trata de una estafa aislada, sino que a lo largo del verano hemos podido conocer numerosos casos muy similares. Por lo general, los estafadores aprovechan las plataformas en línea de reserva de apartamentos para publicar ahí alojamientos que en realidad no existen, y después piden efectuar los pagos fuera de estas.