Así funciona la estafa del pago por adelantado en Airbnb: esto es lo que pide el anfitrión para engañarte

Agosto ya está aquí, lo que significa que miles de españoles se preparan para disfrutar de sus muy merecidas vacaciones. Los más afortunados disponen de una segunda vivienda en la playa, en su pueblo a donde se quieran escapar para descansar durante unos días, pero en el caso de no tener nada, es necesario alquilar.

En los últimos años hemos visto el auge de la tendencia de alquiler casas de individuos frente a ir a hoteles, y mientras existen muchas plataformas que ofrecen este tipo de servicios, sin duda la más famosa de todas es Airbnb.

Airbnb es un servicio que conecta a los usuarios con una serie de viviendas disponibles para alquiler vacacional en la zona en la que te quieres ir de vacaciones. La app gestiona las reservas de cientos de miles de usuarios por todo el mundo, y este éxito no pasa desapercibido por los ciberdelincuentes.

Esto ha hecho que las estafas dentro de la propia plataforma hayan crecido enormemente en los últimos años, y a pesar de que la plataforma aplica e incluye toda una serie de medidas de protección y seguridad para que esto no ocurra, no pueden parar todos los engaños que ocurren en esta web.

Esto es porque muchas veces es el propio usuario, quien sin saberlo facilita que se lleven a cabo estos ataques, como es el caso de la estafa del pago por adelantado.

Qué es la estafa del pago por adelantado en Airbnb y cómo puedes evitarla

Airbnb tiene una serie de reglas y normas que debes seguir para evitar problemas de este tipo, y una de las áreas donde suele haber más problemas es en la del pago de la casa de alquiler. La compañía es bastante clara con este respecto, todos los pagos siempre deben hacerse dentro de la app, y en el precio total se incluyen todos los gastos asociados a la transacción.

Y según la normativa, el pago del alojamiento no se realiza hasta el momento en el que el usuario entra en la casa, de esta manera si ocurre algo fuera de lo previsto el dinero del cliente sigue en su cuenta y así no hay problemas. No obstante, según denuncian desde Airbnb cada vez hay más "anfitriones" que piden a los clientes un pago adelantado de la reserva.

A cambio, esta persona te ofrece una recompensa económica o de otro tipo si efectúas el pago a través de un servicio externo a Airbnb. Ellos se excusarán alegando que es para que Airbnb no se lleve la comisión, y que de esta manera ganáis ambas partes, pero en realidad están buscando que les envíes el dinero y desaparecer.

En estos casos, si un anfitrión o persona te escribe y te pide que hagas el pago por adelantado o desde otra plataforma que no es Airbnb, debes ignorarles e insistir hacerlo por las vías oficiales para después denunciar a esta persona a la plataforma para que sepan lo que está ocurriendo y puedan intervenir para que no se realicen estafas de este tipo.