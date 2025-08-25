Adiós a las persianas y estores clásicos: el invento que será tendencia en 2026, es barato y en cuestión de minutos enfría la casa

Verano. Te levantas con la camiseta empapada y con unas gotas de sudor cayendo de tu frente. Acudes al trabajo, comes y llegas rápidamente a tu casa. Allí esperas descansar muy plácidamente después de una larga jornada laboral, cuando cae la noche, pero es imposible.

Las temperaturas son incluso altas durante la madrugada, lo que hace prácticamente imposible dormir correctamente. Así vuelve a empezar otro día, y otro, y otro, deseando que acabe la semana de trabajo para que llegue el fin de semana y poder cerrar los ojos durante algo más de tiempo. Aunque sea a ratos.

En profundidad

Ante este panorama, son muchos los españoles y españolas que optan por cerrar las ventanas y persianas durante el día y abrirlas por la noche, vestirse con ropa de lino y algodón, beber mucha agua, utilizar paños húmedos fríos en la frente y el cuello...

Pese a ello, los ventiladores y los aires acondicionados son los mejores aliados durante este periodo veraniego. Ahora bien, no a todos les gusta tenerlo encendido durante la noche por lo que ello puede suponer a nivel de salud y por cómo repercute a nivel económico en los gatos del domicilio.

Más detalles

De ahí que haya alternativas para refrescar la casa sin encender estos aparatos eléctricos: instalar unos estores opacos. Y lo mejor es que están disponible en muchas tiendas actualmente. En Ikea, por ejemplo, existe un modelo por menos de 40€, el cual es muy sencillo de colocar en las ventanas.

Para los más curiosos, está disponible en varios colores: azul marino, negro, gris, con rayas amarillas o blanco. Además de no llegar cuerdas para garantizar la seguridad de los niños, es muy práctico debido a que se puede cortar con la longitud muy concreta para cada ventana "y volver a cortar para una ventana más pequeña".

A tener en cuenta

"Los estores reducen el calor del sol y también evitan la pérdida de calor por la ventana. Para una mayor eficacia, monta el estor dentro del hueco de la ventana, o lo más cerca posible de esta, para evitar que se queden huecos", se puede leer en la página web de la compañía.

Cabe destacar que el tejido evita la entrada de luz y los reflejos molestos en pantallas o en la televisión. O lo que es lo mismo, aporta privacidad, puesto que las formas o la luz no se pueden percibir desde fuera. Para manejarlo, tan solo es necesario la varilla.