Experto en animales avisa a todos los españoles que tengan gato: "No están bien cuando dejan de..."

Tener un gato en España se está convirtiendo cada vez en algo más habitual. Ahora bien, no es para cualquiera. Y es que los cuidados esenciales para esta mascota incluyen un entorno limpio, una higiene adecuada, una alimentación balanceada, espacio para descansar, visitas frecuentes al veterinario para vacunación y desparasitación...

A cambio, los gatos pueden mejorar considerablemente tu salud mental y física al reducir el estrés, la ansiedad y la soledad, además de promover un entorno más tranquilo. También, claro está, aportan aspectos positivos como compañía, mejorar la salud cardiovascular o fortalecer el sistema inmunológico.

Ante el creciente interés por estos animales, lo cierto es que son muchos los creadores de contenido que se han animado, a través de vídeos en TikTok, a dar su opinión y ofrecer una serie de recomendaciones para que estén en el hogar de la mejor forma posible.

Una de ellas, la veterinaria de argentina Fer Veiga, ha advertido de señales que nos pueden estar mostrando que el animal no se encuentra bien del todo. "La principal cosa que dejan de hacer los gatos cuando se sienten mal es dejar de bañarse", ha matizado la experta.

A su juicio, son animales extremadamente limpios y cuando dejan de bañarse, normalmente, no hay buenas noticias detrás. También, ha mencionado que cuando dejan de comer es un signo de que se encuentran "muy mal". El tercero, sin duda, es la protrusión del tercer párpado.

"Son bastante ocultadores de signos. Así que si tu gato deja de comer, deja de bañarse y tiene la protrusión de la tercera membrana del párpado, vigila, porque le puede estar pasando algo y hay que ver qué es. Llévalo al veterinario para tener un gato sano muchos años".

