Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega este martes porque afectará a gran parte del país: "Un día más, extrema las precauciones"

Está siendo un verano de avisos meteorológicos que varían entre las altas temperaturas, que han llegado a valores extremos en gran parte del país a lo largo del mes de agosto, con una ola de calor como protagonista, y las lluvias y tormentas que se han formado en diferentes comunidades autónomas a partir de este domingo, una situación que no deja de lado a las alertas por riesgo de incendios.

Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, para este martes 26 de agosto de 2025, continúan los avisos ante el peligro de incendios: "Un día más, extrema las precauciones", indican en la mencionada publicación.

De hecho, este riesgo de fuegos en España se centra en dos zonas determinadas: "Los niveles de peligro de incendios continúan muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este", escriben en la misma publicación, donde muestran el mapa con las zonas más afectadas pintadas de rojo y naranja.

?Los niveles de peligro de incendios continúan muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este.



Un día más, extrema las precauciones.https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/G4Bty2lQgy — AEMET (@AEMET_Esp) August 26, 2025

Concretamente, se pueden ver teñidas de rojo y naranja la totalidad de Galicia y Asturias, así como Castilla y León, gran parte de Navarra, Cataluña y Aragón, así como el sur de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, y gran parte de Andalucía.

Para entender el mapa, hay que conocer el significado de cada uno de los colores que indican un grado de riesgo por incendios:

Azul: riesgo bajo

Verde: riesgo moderado

Amarillo: riesgo algo

Naranja: riesgo muy algo

Rojo: riesgo extremo

? Peligro de incendios muy alto o extremo en amplias zonas del norte y este peninsular para este lunes 25 de agosto.



¡Extrema las precauciones!https://t.co/hSeaxnJMVk pic.twitter.com/fryiglbaAs — AEMET (@AEMET_Esp) August 25, 2025

Alertas por lluvias, tormentas y altas temperaturas

Estos niveles van en consonancia con las diferentes alertas relacionadas con los fenómenos meteorológicos activadas por la AEMET para hoy. Por ejemplo, hay activas diferentes alertas amarillas a lo largo y ancho del mapa para este martes:

Andalucía : tanto en Córdoba como Granada y Jaén tienen activos avisos amarillos por altas temperaturas, que podrán llegar a los 39ºC.

: tanto en Córdoba como Granada y Jaén tienen activos avisos amarillos por altas temperaturas, que podrán llegar a los 39ºC. Aragón : Huesca y Zaragoza están en alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 36ºC y, también zonas de ambas provincias, así como de Teruel, tienen alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 15 mm.

: Huesca y Zaragoza están en alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 36ºC y, también zonas de ambas provincias, así como de Teruel, tienen alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 15 mm. Baleares : aviso amarillo en Mallorca por altas temperaturas de hasta 37ºC.

: aviso amarillo en Mallorca por altas temperaturas de hasta 37ºC. Castilla y León : Ávila está en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden llegar a los 37ºC, mientras que Soria tiene aviso amarillo por tormentas.

: Ávila está en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden llegar a los 37ºC, mientras que Soria tiene aviso amarillo por tormentas. Castilla-La Mancha : tanto Albacete como Toledo están en alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden llegar a los 38ºC.

: tanto Albacete como Toledo están en alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden llegar a los 38ºC. Cataluña : zonas de la provincia de Lleida están en alerta tanto por calor extremo como por lluvias y tormentas.

: zonas de la provincia de Lleida están en alerta tanto por calor extremo como por lluvias y tormentas. Extremadura : Cáceres está en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37ºC.

: Cáceres está en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37ºC. Galicia : zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra se encuentran en alerta amarilla por fenómenos costeros.

: zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra se encuentran en alerta amarilla por fenómenos costeros. Comunidad de Madrid : riesgo amarillo por altas temperaturas que alcanzan los 36ºC.

: riesgo amarillo por altas temperaturas que alcanzan los 36ºC. La Rioja: riesgo amarillo por tormentas en la zona Ibérica riojana.