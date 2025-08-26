Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega este martes porque afectará a gran parte del país: "Un día más, extrema las precauciones"

Está siendo un verano de avisos meteorológicos que varían entre las altas temperaturas, que han llegado a valores extremos en gran parte del país a lo largo del mes de agosto, con una ola de calor como protagonista, y las lluvias y tormentas que se han formado en diferentes comunidades autónomas a partir de este domingo, una situación que no deja de lado a las alertas por riesgo de incendios.
Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, para este martes 26 de agosto de 2025, continúan los avisos ante el peligro de incendios: "Un día más, extrema las precauciones", indican en la mencionada publicación.
De hecho, este riesgo de fuegos en España se centra en dos zonas determinadas: "Los niveles de peligro de incendios continúan muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este", escriben en la misma publicación, donde muestran el mapa con las zonas más afectadas pintadas de rojo y naranja.
?Los niveles de peligro de incendios continúan muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este.— AEMET (@AEMET_Esp) August 26, 2025
Un día más, extrema las precauciones.https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/G4Bty2lQgy
Concretamente, se pueden ver teñidas de rojo y naranja la totalidad de Galicia y Asturias, así como Castilla y León, gran parte de Navarra, Cataluña y Aragón, así como el sur de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, y gran parte de Andalucía.
Para entender el mapa, hay que conocer el significado de cada uno de los colores que indican un grado de riesgo por incendios:
- Azul: riesgo bajo
- Verde: riesgo moderado
- Amarillo: riesgo algo
- Naranja: riesgo muy algo
- Rojo: riesgo extremo
? Peligro de incendios muy alto o extremo en amplias zonas del norte y este peninsular para este lunes 25 de agosto.— AEMET (@AEMET_Esp) August 25, 2025
¡Extrema las precauciones!https://t.co/hSeaxnJMVk pic.twitter.com/fryiglbaAs
Alertas por lluvias, tormentas y altas temperaturas
Estos niveles van en consonancia con las diferentes alertas relacionadas con los fenómenos meteorológicos activadas por la AEMET para hoy. Por ejemplo, hay activas diferentes alertas amarillas a lo largo y ancho del mapa para este martes:
- Andalucía: tanto en Córdoba como Granada y Jaén tienen activos avisos amarillos por altas temperaturas, que podrán llegar a los 39ºC.
- Aragón: Huesca y Zaragoza están en alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 36ºC y, también zonas de ambas provincias, así como de Teruel, tienen alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 15 mm.
- Baleares: aviso amarillo en Mallorca por altas temperaturas de hasta 37ºC.
- Castilla y León: Ávila está en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden llegar a los 37ºC, mientras que Soria tiene aviso amarillo por tormentas.
- Castilla-La Mancha: tanto Albacete como Toledo están en alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden llegar a los 38ºC.
- Cataluña: zonas de la provincia de Lleida están en alerta tanto por calor extremo como por lluvias y tormentas.
- Extremadura: Cáceres está en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37ºC.
- Galicia: zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra se encuentran en alerta amarilla por fenómenos costeros.
- Comunidad de Madrid: riesgo amarillo por altas temperaturas que alcanzan los 36ºC.
- La Rioja: riesgo amarillo por tormentas en la zona Ibérica riojana.
