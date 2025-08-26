Tu pelo reluciente por 2 euros: el producto que arrasa en Mercadona

Tener el pelo limpio, sano, brillante y sin encrespamiento es la premisa de muchas mujeres, que tienen que recurrir a lavarlo todos los días para poder verse bien. De hecho, aunque hay una creencia extendida de que lavar el pelo todos los días no es bueno, lo cierto es que, las personas que lo tengan muy graso o que realicen deporte, deberán hacerlo para mantener el cuero cabelludo limpio y libre de residuos.

Sin embargo, no siempre es necesario meterse bajo la ducha para conseguir un cabello limpio y sin grasa, sobre todo, después popularizarse los champús en seco. Se trata de una solución rápida y cómoda que, si bien no evita tener que lavar el pelo regularmente, sí que salva de algún apuro y, sobre todo, de tener que lavar el pelo diariamente.

Así, aquellos días en los que notes el pelo un poco sucio o graso, puedes recurrir al champú en seco, que consiste en un spray que, tras agitarlo, se espolvorea sobre las raíces del pelo, dejando actuar unos minutos y masajeando con las yemas de los dedos para conseguir un aspecto limpio y brillante en pocos minutos, sin necesidad de aclarado con agua.

Ante la popularidad de los champús en seco, las diferentes cadenas de supermercado han puesto a la venta este producto, de diferentes marcas. De hecho, en Mercadona dispone del champú seco de la marca O'lysee, que promete un buen resultado, sin apelmazar el cabello y manteniendo el volumen.

Así es la solución de Mercadona

El champú seco O'lysee se puede encontrar en la sección de cuidado del cabello, tanto en los supermercados físicos de Mercadona como en la web de compra online. En ambos lugares, se vende en un formato bote de 200 ml, a un precio de 2 euros la unidad, por lo que el precio general es de 1 euro por cada 100 ml de producto.

"El champú fresco Express deja su cabello fresco y con volumen al instante. Permite espaciar los lavados. No deja residuos después del cepillado", se puede leer en el etiquetado del producto, por lo que es la solución definitiva para evitar lavar el pelo todos los días.

Champú seco de la marca O'lysee, de venta en Mercadona. / Foto: Mercadona