Ni acampanados ni cargo: los pantalones vaqueros que estarán en tendencia para todos los tipos de cuerpo tras el verano 2025

Se acaba el verano y llega el momento de empezar a pensar qué prendas estarán en tendencia este otoño-invierno. Como todos sabemos, la moda es cíclica, y estaba claro que lo que se iba a poner de moda este año iba a ser una de las tendencias olvidadas en nuestros armarios, pero que en su momento pegó un boom increíble, ya que todo el mundo tenía este tipo de pantalones.

Tras varios años donde la tendencia se centraba en pantalones anchos, incluso varias tallas por encima de la habitual, ahora nos encontramos con todo lo contrario, tal y como avanzaban muchos diseñadores el invierno pasado: los skinny jeans o pantalones pitillo han vuelto para quedarse.

Muchas personas se han mantenido fieles a este tipo de pantalones, característicos por estar totalmente ceñidos al cuerpo, sin embargo, otras tantas llevan años sin probarse uno de estos, así que es el momento de ir desempolvando nuestros viejos vaqueros.

Igual pero diferente

Esta tendencia de pantalones ajustados a toda la pierna se popularizó especialmente en la década de 2010, y al pasar a la década de 2020 quedó completamente sustituida por otros cortes. Este 2025 regresan los pitillo, pero no de la misma forma que hace 15 años.

Los vaqueros pitillo que veremos este invierno serán un poquito más anchos que hace unos años, dejando espacio a algunas arrugas en los muslos y gemelos (antes se buscaba que fueran 100% pegados al cuerpo). Asimismo, también cambiará la forma de combinarlos: antes era habitual acompañarlos con zapatillas de estilo deportivas, mientras que este año las protagonistas serán las botas.

Así pues, los expertos vaticinan el look estrella será la combinación de pantalones skinny con botines, botas estilo cowboy o incluso maxi botas (esas que llegan hasta el muslo). Esta estética sigue la que ya pudimos apreciar el año pasado de estilo clean, donde se busca dar una imagen sencilla y elegante.