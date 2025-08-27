Un agricultor revela el negocio que está en auge en los pueblos españoles y que pocos conocen: "Es un trabajo del que nadie habla y no entiendo por qué"

En España existe un grave problema con el trabajo y las zonas geográficas donde se puede encontrar, ya que muchas personas se ven obligadas a irse de sus pueblos para encontrar ofertas laborales en grandes ciudades. Sin embargo, también existen muchos trabajos en estas zonas rurales que son algo desconocidos, pero que pueden ser una gran opción, ya que algunos de ellos ofrecen grandes perspectivas y oportunidades de crecimiento.

Así lo explica Berto (@agriberto11), un joven agricultor y creador de contenido relacionado con la agricultura y el campo en redes sociales: "Es un trabajo del que nadie habla y no entiendo por qué, porque si lo haces medio bien, te va a funcionar seguro", afirma.

"En todos los sectores tenemos cada vez más tecnología, incluido el campo y la ganadería. Estoy hablando de servicios agrícolas de fontanería en el campo". Se trata de un modelo de negocio que está en auge en los pueblos, pero que por el momento no existe mucha competencia.

La clave: la automatización del campo

Tal y como comenta, la fontanería en agricultura está en crecimiento precisamente por esa demanda que hay en el campo para automatizar, por ejemplo, los riegos. Se trata de un nicho aún por explotar en muchas zonas, por lo que, las posibilidades de que el negocio prospere, son relativamente altas.

"Cada vez va todo más automatizado y tienes que tener algo de información para poder montar este tipo de riegos. Con algo de formación, ganas y esfuerzo; es muy sencillo encontrar trabajo de ello", asegura.

Este agricultor pone de ejemplo a la empresa iRiego, encargada de gestionar comunidades regantes, "y ya cuentan en plantilla con 100 personas".

"Cuando ves este tipo de cosas que suceden en pueblos te da por pensar: unos huyen y otros ven una oportunidad muy buena en el pueblo", reflexiona Berto, ya que en estas zonas rurales aún existen muchos ámbitos por explotar, como es el caso de la fontanería agrícola.

