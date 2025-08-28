Un profesor de Cambridge en España cuenta cómo usa Google Classroom para organizar las clases con sus alumnos: "Es completamente gratuito"

En un mundo donde la educación digital ha pasado de ser una opción a una necesidad, un profesor de la Universidad de Cambridge, ha compartido su experiencia utilizando Google Classroom, que según él le permite optimizar la organización y el aprendizaje de sus alumnos.

Google Classroom es una plataforma educativa gratuita de Google, que permite crear y compartir tareas, materiales y anuncios, calificar trabajos de forma digital, y facilita el uso de otras herramientas de Google como Drive, Docs y Calendar.

En un vídeo publicado por este profesor conocido como Charlie's Lessons por su canal de YouTube, este explica que el proceso para crear un aula virtual es sorprendentemente sencillo.

Tan solo tienes que escribir Google Classrooms y al abrir la plataforma pinchar sobre "crear clase" y darle un nombre, aunque puedes personalizarlo más añadiendo una imagen entre otras opciones. Una vez creada la clase, la plataforma permite añadir a los estudiantes de dos maneras: a través de sus correos electrónicos o proporcionándoles un código de clase.

Vídeo YouTube

Esta clase virtual cuenta con distintos apartados, por ejemplo, la pestaña "Novedades" actúa como un tablón de anuncios digital donde el profesor puede compartir mensajes, como cambios en las fechas de entrega o noticias importantes. Aunque el verdadero potencial de Google Classroom, según el experto, se encuentra en la pestaña "Trabajo de clase", el espacio dedicado a la publicación de tareas, deberes y recursos didácticos.

El profesor destaca la importancia de utilizar los temas para estructurar el contenido de manera lógica. El uso de temas permite a los estudiantes encontrar rápidamente lo que necesitan. Por ejemplo, para un curso de preparación para un examen de inglés, organiza el contenido en temas como "Grammar", "Listening" y "Vocabulary", creando un camino claro y organizado para el estudio.

Google Classrooms es tan solo un ejemplo de como la tecnología puede ser un gran aliado en nuestro trabajo, que además cuenta con la ventaja de que es una herramienta totalmente gratuita y disponible para todo el mundo, lo que hace que sea una gran opción para modernizarse y afrontar esta nueva vuelta al cole.