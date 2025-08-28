icon-avatar
¿Qué significa el nuevo mensaje que le está llegando a todo el mundo desde WhatsApp?

Debido a que nos enfrentamos casi cada día a constantes estafas y engaños, es normal que tengamos siempre la mosca detrás cuando nos llegan mensajes extraños y que potencialmente son peligrosos.

Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer, ya que mejor ser precavido que víctima, sin embargo, no todo lo que nos llega va a ser siempre una estafa, a pesar de que sea un mensaje inesperado de WhatsApp.

En las últimas semanas muchos usuarios han recibido un mensaje que proviene directamente del chat oficial de WhatsApp. Este dice:

"Nuevo: Más herramientas para mantener la seguridad en grupos que no reconoces. Ahora cuando te añaden a un grupo desconocido, es posible que veas más controles, como notificaciones silenciadas automáticamente, más información del grupo y una forma fácil de abandonar o reportar el grupo sin tener que mirar el chat".

Este mensaje hace referencia a las funcionalidades de seguridad para los grupos de WhatsApp, y es que como explica la compañía tener el control sobre con quién te comunicas y a qué grupos te unes es un aspecto importante.

Cuando alguien que no está guardado en tus contactos te añade a un grupo, WhatsApp muestra su información para que puedas decidir si quieres salir del grupo. Si tocas Quedarme, permaneces en el grupo; mientras que si le das a Salir del grupo sales de él. Después de tocar Salir del grupo, también puedes tocar Reportar a WhatsApp si deseas reportar el grupo.

También puedes controlar quién puede añadirte a grupos. Puedes seleccionar Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto (las personas que no quieras).

Otra de las opciones que tienes, si bien no puedes bloquear un grupo como tal, puedes bloquear y reportar a sus administradores y miembros. Por ejemplo, si consideras que envían contenido problemático o spam.

Por último, puedes reportar un grupo siguiendo los siguientes pasos:

  1. Haz clic en el nombre del grupo > Reportar grupo.
  2. Si deseas salir del grupo, selecciona Salir del grupo y vaciar el chat.
  3. Haz clic en Reportar.

Cuando reportas un grupo, WhatsApp recibe hasta los últimos cinco mensajes que te envió ese grupo. Nadie en el chat grupal lo sabrá.

