¿Qué significa el nuevo mensaje que le está llegando a todo el mundo desde WhatsApp?

Debido a que nos enfrentamos casi cada día a constantes estafas y engaños, es normal que tengamos siempre la mosca detrás cuando nos llegan mensajes extraños y que potencialmente son peligrosos.

Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer, ya que mejor ser precavido que víctima, sin embargo, no todo lo que nos llega va a ser siempre una estafa, a pesar de que sea un mensaje inesperado de WhatsApp.

En las últimas semanas muchos usuarios han recibido un mensaje que proviene directamente del chat oficial de WhatsApp. Este dice:

"Nuevo: Más herramientas para mantener la seguridad en grupos que no reconoces. Ahora cuando te añaden a un grupo desconocido, es posible que veas más controles, como notificaciones silenciadas automáticamente, más información del grupo y una forma fácil de abandonar o reportar el grupo sin tener que mirar el chat".

Este mensaje hace referencia a las funcionalidades de seguridad para los grupos de WhatsApp, y es que como explica la compañía tener el control sobre con quién te comunicas y a qué grupos te unes es un aspecto importante.

Cuando alguien que no está guardado en tus contactos te añade a un grupo, WhatsApp muestra su información para que puedas decidir si quieres salir del grupo. Si tocas Quedarme, permaneces en el grupo; mientras que si le das a Salir del grupo sales de él. Después de tocar Salir del grupo, también puedes tocar Reportar a WhatsApp si deseas reportar el grupo.

También puedes controlar quién puede añadirte a grupos. Puedes seleccionar Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto (las personas que no quieras).

Otra de las opciones que tienes, si bien no puedes bloquear un grupo como tal, puedes bloquear y reportar a sus administradores y miembros. Por ejemplo, si consideras que envían contenido problemático o spam.

Por último, puedes reportar un grupo siguiendo los siguientes pasos:

Haz clic en el nombre del grupo > Reportar grupo. Si deseas salir del grupo, selecciona Salir del grupo y vaciar el chat. Haz clic en Reportar.

Cuando reportas un grupo, WhatsApp recibe hasta los últimos cinco mensajes que te envió ese grupo. Nadie en el chat grupal lo sabrá.