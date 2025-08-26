"En 15 segundos te vacían la cuenta": la Guardia Civil explica la única forma de evitar esta estafa bancaria

No es ningún secreto que los ciberdelincuentes están viviendo una especie de edad de oro, ya que en los últimos años los ciberataques se han multiplicado, y a día de hoy todavía no hay forma definitiva de controlar y detectar todas las estafas, engaños y timos que preparan para robarnos.

La culpa de ello es que los métodos que existen son muchos, de hecho, es difícil contar un número exacto ya que casi cada día surgen nuevas estrategias o historias que engañan a los usuarios y los hace caer en la estafa.

Esto ha llegado a niveles tan extremos que los ciberdelincuentes son capaces de infiltrarse entre las comunicaciones oficiales de tu banco o de correos para hacer que piques y poder infectar con un malware o virus tu dispositivo y robarte.

Este es el caso de la última estafa de la que está alertando la Guardia Civil y la señala como la estafa que van a usar los cibercriminales a lo largo de todo este mes. Lo cierto es que no es nueva, ya que consiste en un ataque de phishing por SMS en el que se hacen pasar por tu banco, el problema es que este engaño está muy bien preparado.

Esto es porque al igual que han conseguido hacer en otras ocasiones, los estafadores han logrado infiltrarse en la cadena comunicativa de SMS que tienen los bancos con sus clientes, y con ello puede enviar mensajes en los que suplatan a una entidad.

En qué consiste el engaño y cómo lo puedo evitar

Como explica la Guardia Civil, el objetivo de este ataque es hacerse con tus claves de seguridad del banco y para conseguirlas, los ciberdelincuentes te envían un mensaje en el que se hacen pasar por tu banco informándote de que han detectado una actividad extraña en tu cuenta.

Supuestamente para comprobar que eres tú, te piden que entregues tus datos de acceso, pero en realidad es tan solo una artimaña para hacerse con tus claves y robarte el dinero. Si picas, estos son capaces de "vaciarte la cuenta en 15 segundos", y no hay manera de recuperarlos.

Por suerte, este engaño solo es peligroso si entregas estos datos, por lo que si recibes un mensaje de este tipo lo único que debes hacer es ignorar el mensaje, borrarlo y bloquear al número desde el que te ha llegado.

En el caso de que dudes de su legitimidad, ponte en contacto con tu banco por otro medio que no sea por el que te ha llegado el mensaje.