Un carnicero "clava" un kilo de chuleta en un local de San Fernando de Henares conocido por su música techno: "Vengo a retar al jefe"

Lo que comenzó como un humilde intento por reinventar una carnicería con deudas se ha convertido en una historia de éxito basada en autenticidad, pasión por la carne y estrategia digital. Hablamos de El As de las Carnes, un proyecto liderado por Alberto Salto desde San Fernando de Henares, que ha dado un giro radical al oficio, salvaguardando valores como la trazabilidad, el bienestar animal y el marketing.

Origen y propuesta

Alberto empezó su andadura tras quedarse con la carnicería donde trabajaba en 2016. Lejos de buscar un nombre común, quiso uno con raíces simbólicas: "As" no es solo un juego de sus iniciales, sino también una referencia al libro La buena suerte, que marcó su filosofía de vida. Su logo, inspirado en el trébol de cuatro hojas, refuerza ese vínculo entre el azar, la actitud y el empeño personal.

Una estrategia que no descansa en el mostrador

Desde el primer momento apostó por transformar su comunicación: generó contenido en redes sociales con reels mostrando el proceso, los cortes y la maduración de la carne. Esta apuesta por el contenido digital le permitió conectarse con seguidores, crecer en visibilidad y convertir la tienda en un nicho de referencia. Incluso lanzaron una app móvil en 2017, siendo una de las primeras carnicerías en España en facilitar envíos online en 48 horas.

La filosofía: campo propio, carne de calidad

El As de las Carnes colabora con Ganadería Prado Alegre (Salamanca), donde crían vacas y bueyes siguiendo valores de bienestar animal. Todo el proceso es controlado, sin intermediarios, lo que permite ofrecer una carne distinta, con sabor limpio y madurada correctamente.

Además, al comprar animales enteros se aprovechan todas las piezas, evitando desperdicios. Sus especialidades incluyen las hamburguesas que ganaron el premio a la mejor de Madrid en 2022, un blend de vaca madurada 90 días, y buey, cachopos y chuletón de vaca madurada.

De la carnicería al fast food de calidad

El proyecto continúa su evolución con la apertura de AS Burger, una hamburguesería en San Fernando de Henares que combina arte urbano, hamburguesas gourmet y delivery. El espacio, moderno y cuidado, refleja su filosofía: del origen a la mesa con transparencia.