El nutricionista Adrián Muria se hace la prueba del azúcar después de tomar Coca-Cola Zero: "Te pongas como te pongas"

Adrián Muria es un conocido nutricionista y entrenador personal que crea contenido sobre este tipo de temas a través de sus redes sociales. Así, en una de sus publicaciones ha querido comprobar en él mismo qué efectos tiene en los niveles de glucosa en el cuerpo una de las bebidas más populares en todo el mundo: la Coca-Cola Zero.

Y es que, uno de los mitos más extendidos en torno a esta bebida, según explica, es que muchas personas creen que al ser dulce, el cerebro cree que tiene azúcar y genera picos de insulina, pero al tratarse de una versión sin azúcar, esto no es así.

"La Coca-Cola Zero no engorda, te pongas como te pongas y tampoco te va a aumentar el azúcar en sangre ni te va a dar picos de insulina, y te lo voy a demostrar con este aparatito ahora mismo haciéndome la prueba", comienza el vídeo Muria.

La prueba

Este experto empieza midiendo sus niveles de glucosa en sangre en ayunas gracias a un glucómetro: "101 es lo que tengo, me vais a decir que es alta, bueno es la que tengo". Acto seguido, va tomándose el refresco poco a poco, en intervalos de unos 15 minutos aproximadamente.

"Voy a tomarme la Coca-Cola ahora, dentro de 15 minutos y dentro de 30 minutos, para que no me digáis que el tiempo influye y en media hora o 45 minutos haremos la prueba", explica. Una vez ha terminado, cuando vuelve a medirse los niveles descubre algo sorprendente: "90, tengo diez menos de glucosa que antes". Esto indica que "la Coca-Cola Zero ni engorda ni sube picos de insulina, ni aumenta el azúcar en sangre. Así que, mito zanjado".

¿Por qué no aumenta la glucosa?

La Coca-Cola Zero no contiene azúcar, sino edulcorantes, los cuales no interfieren en los niveles de glucosa en sangre ni tampoco aportan calorías. Por ello, se trata de un tipo de sustancias especialmente recomendables para las personas con diabetes, ya que pueden encontrar en ellos el dulzor sin efectos en la salud.