Cospedal también renuncia a su escaño en el Congreso 48 horas después de dejar la dirección del PP por el 'caso Villarejo'

La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados tan sólo 48 horas después de abandonar la Ejecutiva del partido tras salir a la luz los encargos que le hizo al excomisario José Manuel Villarejo en 2009.

A través de una extensa carta publicada en su perfil oficial de Twitter, Cospedal ha dejado claro que con esta decisión deja definitivamente la primera línea política. Se trata de una retirada que ha ido haciendo gradualmente desde que cayese en la primera ronda de las primarias del PP y que ha acelerado ahora al verse salpicada por la polémica.

"Hoy dejo mi escaño. Lo hago para liberar al PP de cualquier ataque, por muy injustificado que este sea sobre todo cuando estamos en un importante proceso electoral en Andalucía", asegura la expresidenta de Castilla-La Mancha en el comunicado que ha difundido en Twitter.

La decisión de Cospedal se produce también justo un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, se jactara ante el Grupo Popular en el Senado de que su partido cumple con el "código ético" de la formación tras la marcha de la dirigente del Comité Ejecutivo nacional. También ayer el expresidente del PP, Mariano Rajoy, se desmarcó de los encargos de Cospedal a Villarejo para espiar a compañeros como Javier Arenas. Al mismo tiempo, Génova 'sentenciaba' a Cospedal asegurando que de ninguna manera podía respaldar y respetar esas prácticas.

A través de los audios que ha ido publicando en las últimas semanas el portal Moncloa.com se ha ido detallando cómo Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, contactaron con Villarejo y le prometieron pagos a cambio de información sobre el transcurso de las investigaciones judiciales en torno a la corrupción del PP o el espionaje a personalidades como el citado Arenas o el hermano del que fuera secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

No obstante, en su comunicado, Cospedal ha justificado estas acciones en el marco de su labor como secretaria general: "Creo humildemente que mi actitud ante los casos de corrupción que dañaron innegablemente el buen nombre del PP, me hizo merecedora de la autoridad para defender el honor de tantos compañeros que fueron objeto de injusticias, sospechas y vapuleos por el hecho de formar parte de mi formación".

Cospedal reitera que no cometió ningún error y que lo hizo por el "honor" del PP

Asimismo, apuntalando la que fuera su primera reacción al salir a la luz su vínculo con Villarejo -insistir en que ése era su deber-, en su carta Cospedal no considera que cometiese un error: "He cometido muchos errores en mi vida, pero considero que mi interlocución hace nueve años con el responsable de una empresa autorizada por el Ministerio del Interior no es uno de ellos.

"Reitero en esta carta mi absoluta tranquilidad de conciencia ante lo que hice: escuchar y pedir aclaraciones, en mi papel de secretaria general, a quien acudió a mí para ofrecerme información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la Justicia calificaría como delictivos", enfatiza Cospedal.

La ya exdiputada del PP también se ha lamentado de haber pedido ayuda a su marido en su interlocución con Villarejo: "Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo".

El escándalo ha llegado con la posición política de Cospedal ya muy mermada después del proceso de primarias vivido por el partido en julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Tras quedar eliminada en la primera vuelta por detrás de Pablo Casado y Soraya Saénz de Santamaría, Cospedal cedió todos sus apoyos a Casado y optó por un perfil bajo con un puesto en la Ejecutiva y el acta de diputada (preside la Comisión de Exteriores de la Cámara y es vocal de la Diputación Permanente). Meses después, Cospedal renunciaba también al liderazgo del partido en Castilla-La Mancha.

Durante la última semana, varios sectores del PP hicieron presión a Casado para que dejara caer a Cospedal y no se enturbiase así la imagen de renovación del partido. Casado se limitó a restar importancia a las revelaciones y a esperar.

Reacciones desde el PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que a Cospedal le "honra" la decisión "libre y personal" de dejar su escaño en el Congreso y ha subrayado que ha pensado en el PP antes que en sus "intereses personales". Además, ha solicitado al PSOE aplicarse la misma vara de medir. Así se ha pronunciado desde Hensinki (Finlandia), donde participa en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE).

Como recoge Europa Press, Casado ha agradecido su labor en el PP durante estos años de servicio público con cargos como 'número dos' del partido, presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa y ha recalcado que su decisión ha sido "generosa y responsable", pensando en su partido "antes que en sus intereses personales". Y ha añadido que como ha dicho ella misma en el comunicado "ya se podían aplicar" este criterio el Gobierno y el PSOE.

Por su parte, el portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, quien ha destacado la "valentía" y "responsabilidad" de Cospedal al dejar el escaño y ha asegurado que los españoles no están acostumbrados a que haya quienes dimiten "porque reconocen la posibilidad de haber cometido un error".

