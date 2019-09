Tezanos mantiene en cabeza a un PSOE desgastado en un CIS con subida del PP y en el que todavía no entra Errejón

El CIS llega a remolque. El instituto que preside el socialista José Félix Tezanos ha publicado este jueves un barómetro electoral relativo a septiembre descafeinado y que se conoce con la rémora de no registrar aún la candidatura de Íñigo Errejón, Más País, al 10 de noviembre. El sondeo, que vuelve a cambiar por enésima vez de método, registra un desgaste de los socialistas, que se mantienen primeros, y una subida del PP que ya ninguna encuesta puede 'esconder' en los días en los que se evidenció que no habría posibilidad de pacto y el Rey no propuso candidato a la investidura ante la ruptura definitiva de PSOE y Unidas Podemos y la nula sustanciación de la oferta hecha por Albert Rivera a Pedro Sánchez a última hora.

Aunque el estudio es más ambicioso que sus predecesores (dobla el número de entrevistas llegando a las 6.000 y amplía el período estudiado hasta el día 18 del mes cuando suele hacerlo hasta el 11), en el habitual apartado de intención de voto, los de Tezanos, que venían reflejando en el mismo el voto directo en la encuesta en porcentaje sobre el censo y en porcentaje sobre el voto emitido, sustituyen ahora éste último por una estimación de voto en porcentaje sobre voto válida -habemus 'cocina' de nuevo- que vuelve a complicar la comparativa para dirimir una mínima evolución. Este hecho difumina una erosión de los socialistas que podía haberse apreciado más claramente de mantener la variable de estudio.

En cualquier caso, la citada estimación deja al PSOE con un 34,2%, al PP con un 17,1%, a Unidas Podemos con un 15,5%, a Ciudadanos con un 12,9% y a Vox con un 7,5%. La mejor extrapolación de estos datos se puede hacer con los resultados contantes y sonantes del 28 de abril: en las generales los de Pedro Sánchez obtuvieron un 28,68%, los de Pablo Casado un 16,7%, los de Albert Rivera un 15,86%, los de Pablo Iglesias un 14,31% y los de Santiago Abascal un 10,26%. Fijándose en el mismo criterio, los indecisos alcanzan un 13% y los partidarios de la abstención un 12,4%. En abril la abstención fue del 28,2%.

Intentando rascar un rango evolutivo más cercano sí se puede acudir a la mencionada variable de intención de voto directa en porcentaje sobre el censo, presente en el estudio de julio y en el de septiembre. Ahí se aprecia cómo los socialistas caen desde un 30,5% a un 27%, mientras que los 'populares' suben del 10,1% al 10,2%. Ciudadanos cae desde un 9,1% a un 7,9% y Unidas Podemos sube de un 9,6% a un 10,7%. Vox también sube: de un 3,4% a un 4,5%.

Lo prolijo de este barómetro deja otras conclusiones interesantes como la valoración que hacen los ciudadanos de los esfuerzos que ha hecho cada líder político para que finalmente no hubiera nuevas elecciones. En este apartado, Sánchez gana con un 27,7%, seguido a distancia de Iglesias (17,9%) y aún más lejos de Rivera (4,9%), Casado (4,3%), Gabriel Rufián (3,4%) y Abascal (1,4%). Cabe destacar que un 27,2% de los encuestados responde que ninguno.

En la misma tesitura, los políticos son señalados como un problema para el 45,3% de los cuestionarios, su mayor marca hasta la fecha (el CIS comienza a mediados de los 80), y sólo tiene por delante como preocupación de los españoles el desempleo (60%), que se mantiene en la primera plaza aunque progresivamente con menores porcentajes. Entre el primer y el segundo problema ya hay menos de 15 puntos.

Otra cuestión sugerente aparece con la pregunta relativa a quién prefieren los españoles como presidente del Gobierno en este momento. Sánchez vuelve a imponerse con un 32,4%, seguido, para sorpresa de muchos, por Pablo Iglesias con un 9,9%. De cerca le sigue Casado (9,8%) y ya más alejado Rivera (9%).

Este barómetro del CIS llega envuelto de nuevo en un halo de polémica, no tanto por el sondeo en sí, como por lo acaecido en las anteriores entregas. Si en el sondeo de mayo se criticó a Tezanos por sus opacos cálculos para emitir una nota de prensa en la que se situase al PSOE en solitario como la opción preferida de Gobierno, en el de julio los socialistas agujereaban el techo con un brutal 41,3% y el pasado 12 de septiembre -con las negociaciones prácticamente deshechas- se emitía un CIS postelectoral de las autonómicas y municipales con datos de junio y julio que situaba a los de Sánchez muy destacados en la intención de voto nacional.