Errejón concurrirá al 10-N tras ser 'ungido' candidato por aclamación por las bases de Más Madrid

Íñigo Errejón ha anunciado este miércoles lo que todo el mundo sabía ya pero él tenía que confirmar. Concurrirá como candidato a las elecciones generales del 10 de noviembre tras asumir el encargo por aclamación de las bases de Más Madrid, el espacio con el que se presentó a las autonómicas del 26 de mayo. La plataforma se llamará Más País.

En un acto celebrado en la sede nacional de UGT, en Madrid, Errejón se ha dado un baño de multitudes con sus bases, que han inundado la sala de cartulinas verdes cuando se ha votado el documento que reflejaba lo 'inevitable'. "No se podía dejar este proyecto en la nevera cuatro años", ha resumido uno de los 'teloneros' de Errejón en el escenario.

Entre vítores y gritos de "presidente, presidente", Errejón se ha dirigido al estrado para dejar claro que por ellos no va a ser, que la razón de su paso adelante es garantizar que haya un "Gobierno progresista". Tras denunciar que "estas elecciones no deberían suceder" y quejarse de la "irresponsabilidad de los líderes", además de lamentar la "decepción" en la izquierda, el líder de Más Madrid ha avisado de que el acuerdo es fundamental para evitar la llegada al poder de una "derecha que va envalentonada".

Se esperaba con expectación, tras sonar en las últimas horas el nombre de Más País que Errejón revelase la denominación del nuevo proyecto. Ésta ha llegado después a través de un mensaje del partido, ya que el dirigente no la ha mencionado explícitamente en su discurso. Al comienzo del acto algunos presentes sí que han coreado el nombre que finalmente se ha impuesto.

Tampoco ha dado Errejón excesivas pistas sobre los acuerdos con otros partidos de ámbito territorial. Lo más jugoso que el 'ungido' candidato a la Presidencia ha dicho es que en las provincias en las que no se puedan presentar por falta de infraestructura, pedirán el voto "para el bloque progresista". "Nos presentamos con responsabilidad", ha enfatizado en el que ha supuesto el mayor 'recado' a Podemos y al líder de la formación, Pablo Iglesias.

Lo demás han sido manos tendidas a "fuerzas hermanas" como la Chunta Aragonesista y Equo, a la par que agradecimiento a Compromís por elegirle a él antes que a los 'morados'. Todo quedará en manos de un Comité Electoral que se pondrá pronto en marcha. Como fleco a reseñar: en la lista de Madrid, encabezada por Errejón, habrá mayoritariamente candidatas.

Simbólica anécdota han sido los gritos de un asistente al acto que abundaban en la "división de la izquierda" que suponía esta puesta de largo. El propio Errejón, que veía su discurso levemente interrumpido, detenía los silbidos de los otros presentes hacía el 'díscolo', y avisaba de que echa a andar una campaña "que no va a ser sencilla, lo acabáis de ver".

No menos representativo ha sido el uso de la palabra "izquierda" que ha hecho Errejón. Tras mencionar innumerables veces la palabra progresista, casi al final de su intervención ha hablado de la suya como "fuerza de izquierda transformadora", usando por primera vez el término en su discurso. Feminismo y ecologismo han sido las grandes banderas del discurso. De hecho, el candidato 'in pectore' ha llegado a hablar de "green new deal".

Entre los asistentes al acto han destacado 'primeras espadas' de Más Madrid como Rita Maestre o Marta Higueras, ediles del Gobierno madrileño encabezado por Manuel Carmena en la legislatura previa. Precisamente la sombra de la exjueza es la que más ha planeado durante toda la 'ceremonia', sin que se le haya visto en el lugar. Errejón, en cualquier caso, ha mostrado su gratitud hacia ella como "faro" a seguir y ha dejado un críptico "nos acompañará en este tránsito".