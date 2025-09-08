Scotty Kilmer, mecánico con 57 años de experiencia: "Esto desgasta las piezas internas de la transmisión mucho más rápido"

Cuidar un coche no solo depende de pasar inspecciones y llenar el depósito. Sin darse cuenta, muchos conductores adoptan hábitos que aumentan el desgaste de su coche y pueden provocar averías prácticamente irremediables. A veces son pequeños detalles, pero otras veces se trata de maniobras bruscas que aunque parecen inofensivas en el momento terminan dañando componentes claves.

Con 57 años de experiencia, Scotty Kilmer se ha convertido en uno de los mecánicos más conocidos del mundo. Pasó por programas de televisión dedicados al motor, y ahora comparte consejos prácticos a través de sus redes sociales, donde reúne a casi 7 millones de seguidores. En uno de sus últimos vídeos, ha advertido de las consecuencias que tienen los derrapes en la transmisión.

Qué debes evitar

Los vehículos modernos suelen incluir un control de tracción que impide que las ruedas patinen, pero los modelos de hace varios años sí permiten realizar derrapes. Aún así, ningún conductor debería derrapar en el asfalto porque le exige un esfuerzo a la transmisión que es tremendamente perjudicial: "Fuerza mucho la transmisión para hacer girar las ruedas patinen, desgasta las piezas internas de la transmisión mucho más rápido".

De hecho, ya sea a propósito o por culpa de un accidente, es normal derrapar con el coche hasta escuchar un ruido y, de repente, notar que el sistema no responde. Precisamente ese sonido es una señal de que algo se ha dañado dentro de la caja de cambios y de que algunas piezas internas empiezan a chirriar golpear con otras partes del sistema.

La importancia de este componente

No hay que olvidar que la transmisión es uno de los elementos más importantes de un vehículo. De este componente depende la potencia del motor, por no hablar de que garantiza una conducción segura y eficiente. Además, es un sistema más delicado de lo que puede parecer, y por eso los expertos recomiendan eliminar cualquier mal hábito por insignificante que parezca, como por ejemplo conducir con la mano en la palanca de cambios.