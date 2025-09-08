Un experto en automóviles explica cómo hacer una pre-ITV en casa para preparar el coche: así puedes evitar sorpresas al pasar la inspección

La Inspección Técnica de Vehículos, conocida como ITV, es un trámite que a ningún propietario de vehículo le hace gracia pasar pero que todos deben completar. Es un requisito legal y obligatorio que sirve para comprobar que el coche está en buen estado y que no es un peligro para la seguridad vial. Además, la normativa en España es una de las más exigentes de Europa en lo relativo a esta inspección, y por eso conviene llevarlo todo preparado para no suspender el trámite.

Y es que aunque a simple vista un vehículo esté en buen estado, siempre cabe la posibilidad de que algún componente no esté funcionando como debería. Para evitar sustos en la carretera y superar la ITV, los expertos recomiendan realizar una pequeña revisión previa al examen para no llevarse sustos en el momento del trámite.

Cómo hacer una una pre-ITV

Juanma Sotaca, trabajador del Desguace Sotaca, ha compartido un vídeo a través de TikTok (sotoca.dsg) en el que explica cómo realizar una inspección previa a la ITV con unos sencillos pasos. La primera de las claves es revisar todas las luces del coche, incluyendo las largas, las cortas, las de posición, las antiniebla, los intermitentes o incluso las de la matrícula. Además, el experto indica que "los pilotos tienen que estar sin grietas y sin descoloridos, y el claxon operativo".

El siguiente componente que se debe comprobar son los neumáticos y asegurarse de que a simple vista no haya ninguna grieta o raja. "Después pasamos a ver la profundidad de las ranuras y hay que mirar también la presión de ellos", comenta el especialista. A continuación, se revisan la dirección, que viene a ser que el volante vaya bien, y los frenos, que evidentemente deben funcionar correctamente sin emitir ningún ruido extraño.

Más detalles

"Después revisaremos que todos los parabrisas estén con buena visibilidad, retrovisores que tengan buena visibilidad y revisaremos también los cinturones", añade el experto. Otra de las claves es asegurarse de que todas las puertas cierran correctamente y que ambas matrículas estén en perfecto estado.

En cuanto al capó, lo más importante es comprobar el nivel de aceite y del refrigerante así como echar un ojo a las posibles fugas de líquidos. En el caso de que se trate de un coche diésel, Juanma Sotoca recomienda "salir primero a revolucionarlo para limpiar el sistema y reducir humos". Por último, hay que tener en cuenta que toda la documentación debe estar en regla.