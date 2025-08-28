Mecánicos alertan de los riesgos de no revisar esta parte del coche frecuentemente: "Dos de cada diez vehículos circulan con deficiencias"

El 20% de los vehículos en circulación en España presenta deficiencias en el sistema de frenos, según el informe de la iniciativa 'Elige calidad, elige confianza' (ECEC), donde se integran los principales fabricantes de componentes en España agrupados en la patronal Sernauto.

En profundidad

Por este motivo, Euromaster recomienda realizar un correcto mantenimiento del sistema de frenado y cambiar a tiempo alguno de sus diferentes componentes, líquido, pastillas y discos. Si bien no existe una cifra única de kilometraje para cambiar los frenos, se recomienda revisarlos de forma más exhaustiva a partir de los 20.000 kilómetros.

"Dado que el frenado es tan importante en la seguridad de un coche, recomendamos vigilar varios elementos clave para su óptimo funcionamiento", ha explicado Euromaster. En concreto, Euromaster identifica hasta 3 señales que pueden indicar que algo no funciona bien en los frenos, como el tacto del pedal del freno, si está más duro o más blando de lo habitual.

A tener en cuenta

Asimismo, pueden darse ruidos y vibraciones al pisar el freno, lo que puede estar provocado por una deformación de los discos de freno, y las distancias de frenado pueden ser más largas, lo que llevaría a comprobar que las pastillas no se hayan gastado o que su material no haya cristalizado.

La peligrosidad de unos frenos en mal estado se extiende tanto en ciudad, donde un semáforo inesperado o un peatón pueden sorprender al conductor, como en carretera, donde las consecuencias de una frenada deficiente pueden afectar tanto al propio vehículo como a otros usuarios, incluso en sentido contrario.