Si el conductor ignora este ruido, el coche puede acabar en el mecánico con una avería importante: cuidado al poner la marcha atrás

Para alargar la vida útil del coche y conseguir que funcione durante el máximo tiempo posible, es clave realizar un buen mantenimiento y estar atento a las distintas señales de que algo falla. Y es que se puede decir que el propio sistema lanza avisos a los conductores. Más allá de los testigos, algunos ruidos o vibraciones del vehículo sirven para saber que algunas piezas empiezan a deteriorarse.

Estar atento al comportamiento del coche y aprender a escuchar ayuda a evitar sustos y visitas inesperadas al taller. Un buen ejemplo está relacionado con la caja de cambios, ya que un ruido extraño al engranar la marcha atrás puede ser una advertencia de que algo no funciona como debería. Detectarlo y actuar antes de que sea tarde puede ser clave para evitar una reparación muy costosa.

Ruido al poner marcha atrás

Cualquier conductor experimentado habrá tenido alguna vez la sensación de que poner la marcha atrás cuesta más que colocar otra marcha, y que incluso en algunos casos la caja de cambios hace un ruido extraño. En parte tiene sentido, puesto que muchos vehículos están diseñados para que la marcha atrás genere un sonido característico por no llevar sincronizador. Si al esperar un segundo o meter otra marcha el ruido desaparece, no suele ser nada preocupante.

Sin embargo, cuando el sonido se convierte en algo recurrente, la marcha atrás entra dura o a base de fuerza, y la caja de cambios "rasca" al meter otras marchas, es señal de que algo falla. La clave está en que el sonido podría deberse a que el embrague no desacople bien por estar demasiado gastado o mal ajustado. También es posible que los sincronizadores (si es que lleva) estén deteriorados o que haya problemas en la propia caja de cambios.

La importancia de esta señal reside en que si se ignora es posible que se desgaste el embrague de forma prematura, los bordes de los engranajes se erosionen y los rodamientos se dañen. Una reparación en esta parte del sistema puede ser cara, por lo que los expertos piden a los conductores que eviten circular si su marcha atrás siempre hace ruido.

Evitar averías

Existen varias formas para evitar que el coche haga ruido al meter la marcha atrás en la caja de cambios. Una de ellas es poner primera durante un segundo y después colocar la marcha atrás para que se alineen los engranajes y no golpee la caja, tal y como indican desde la cuenta de TikTok de @zagacartaller, expertos en automovilismo.

Por otro lado, es de vital importancia pisar bien el embrague cada vez que se cambia de marcha. Del mismo modo, es mejor no poner marcha atrás con el coche en movimiento, no utilizarla en exceso ni realizar cambios demasiado rápidos.