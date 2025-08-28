Gasolina 95 o 98: un mecánico aclara cuál debes echarle a tu coche para no dañar el motor ni gastar de más

Llenar el depósito es una de esas rutinas que cualquier conductor odia pero que al mismo tiempo hace de forma automática. Llegar a la gasolinera, colocar la manguera y pagar se ha convertido en un gesto del día a día para miles de personas. El problema es que algunos lo hacen sin pensar en qué combustible es el más adecuado para su coche y no saben que la diferencia es clave para mejorar el rendimiento del motor.

Está claro que lo primero que entra en juego a la hora de decidir entre gasolina 95 o gasolina 98 es la cuestión económica. Normalmente, la 95 es la opción más barata, por lo que muchos conductores se decantan por ella. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la elección no solo influye en el bolsillo, sino que también marca la diferencia en el funcionamiento del vehículo y su durabilidad a largo plazo. Es decir, con el tiempo puede salir más caro.

La principal diferencia

Los números 95 y 98 hacen referencia al octanaje de la gasolina, que viene a ser la capacidad de resistencia a la detonación en un motor de combustión. El combustible 98 es más resistente que el 95 y permite que el motor trabaje con mayor compresión. En otras palabras, puede usarse con coches más potentes o motores preparados para dar más rendimiento sin que se dañen las piezas internas.

El experto en automovilismo Edward de los Santos explica que "mucha gente cree que echar combustible premium automáticamente mejora su rendimiento". Pero la realidad es que no todos los coches necesitan gasolina 98, ya que al tener un octanaje más alto, se trata de un combustible preparado para motores específicos que generalmente son de alto rendimiento.

Por eso, el mecánico comenta que si tu coche es "un guerrero de ciudad y no uno de carreras, el combustible premium solo te hará gastar más dinero". Para saber con total seguridad qué tipo de gasolina es más apropiada para tu vehículo, lo único que debes hacer es revisarlo en el manual de instrucciones del fabricante.

#tallermecanico #coches ? sonido original - Los Santos @tallerlosantos ? ¿Para qué sirve el combustible premium? ?? Seguro que te has preguntado si merece la pena pagar más por el combystible premium. En este video te explicamos qué hace diferente a este tipo de combustible, cuándo es recomendable usarlo y cómo puede beneficiar a tu motor en ciertas situaciones. #gasolina

Qué pasa si se pone otro combustible

Si a un vehículo con un motor que no es de alto rendimiento se le echa gasolina 98, su rendimiento puede empeorar y, al mismo tiempo, es posible que el consumo de gasolina aumente. Si por el contrario a un coche de alto rendimiento se le pone gasolina 95, existe el riesgo de que el combustible no estalle en el momento adecuado y aparezcan averías mecánicas a largo plazo. Aún así, hay que decir que normalmente no ocurre nada grave por mezclar ambos tipos de combustible, especialmente en los coches modernos.