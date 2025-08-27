Le roban su Lamborghini Huracán y lo recupera dos años después gracias a ChatGPT: fue encontrado a 1.600 km de su casa

Si hablamos de vehículos de lujo, es imposible no mencionar el Lamborghini Huracán. Su diseño, su tecnología y su exclusividad hacen de él uno de los deportivos más famosos del mundo, y al mismo tiempo uno de los más valiosos. En definitiva, cualquier amante del motor sueña con tener esta joya en su garaje, pero al mismo tiempo perder un vehículo así es una auténtica pesadilla.

Eso es precisamente lo que le ocurrió a Andrew García, un hombre residente en el condado de Orange, California, que en 2023 fue víctima de un robo y perdió su Lamborghini Huracán EVO. No fue el único, ya que en un corto periodo de tiempo desaparecieron más de 20 vehículos de lujo. Supuestamente, todos ellos fueron robados por una organización criminal, y de hecho las autoridades pudieron recuperar algunos modelos. Sin embargo, el de Andrew García no volvió a aparecer.

Recuperado gracias a la IA

El protagonista de esta historia había dado prácticamente por perdido su Lamborghini. Declaró ante la CBS 8 que el día de la desaparición de su coche fue tremendamente frustrante y que la frustración le llevó a llorar en varias ocasiones. Pero todavía quedaba un giro de guion. Este mismo año, Andrew García recibió por Instagram un mensaje en el que un usuario desconocido le preguntaba si había vendido su coche y le adjuntaba varias fotos de su deportivo. Rápidamente, recordó que en la guantera del vehículo había una tarjeta con su nombre y pensó que el ladrón o nuevo dueño la había encontrado.

Lo más lógico hubiera sido contactar con la policía, pero Andrew decidió investigar antes por su cuenta utilizando Inteligencia Artificial. Le mandó las fotos a ChatGPT y le pidió que encontrase la ubicación en las que se habían tomado las imágenes. Según explicó, le pidió a la herramienta que no se centrase en el Lamborghini, sino en el escenario y los coches de fondo.

Investigación en curso

Comparó la respuesta de ChatGPT con Google Earth para conseguir la ubicación exacta: su coche estaba en Denver, Colorado, a unos 1.600 kilómetros de su casa en Orange. A partir de ahí, contactó con la policía local, que acudieron a la localización y encontraron el coche aparcado en perfecto estado.

Andrew García viajó hasta Denver y regresó a Orange con su vehículo. Cale Gould, portavoz de la Autoridad de Prevención de Robos de Automóviles de Colorado, explicó que utilizar la IA es "una verdadera ayuda para recuperar vehículos robados". Por otro lado, afirma que la investigación sobre quién tenía el coche en Denver sigue en curso.