Esta pieza del coche mide menos de 10 centímetros pero mantiene al motor con vida: si no se revisa puede causar averías graves

Para que un coche arranque, hay una infinidad de componentes que trabajan en coordinación. Algunos parecen irrelevantes, pero la realidad es que a veces los más pequeños son también los más importantes para que el vehículo tenga un buen rendimiento, aguante varios años sin necesidad de ser reparado y, sobre todo, sea seguro para los pasajeros.

En este sentido, una de las piezas esenciales dentro del motor son los pistones, un componente mecánico que, resumidamente, se encarga de transformar la energía de la combustión en movimiento. Dentro de ellos, se encuentran los aros de pistón, que aunque son muy pequeños son fundamentales para mantener el motor en marcha. Por eso, ignorar su desgaste puede salir muy caro.

En profundidad

También conocidos como anillos de pistón o segmentos, son unos aros metálicos que rodean cada pistón. Su importancia reside en que se encargan de sellar la cámara de combustión, consiguiendo que los gases no se filtren y que el aceite del motor entre en la cámara de combustión. En definitiva, hacen que la mezcla de aire y combustible no se filtre al interior del cárter.

Por si fuera poco, ayudan a mantener la presión correcta y permiten que la lubricación de aceite entre el pistón y el cilindro sea la correcta. Aunque parezca una tarea sencilla, la labor de esta pieza es esencial porque el motor pierde compresión y se dañan los cilindros o los pistones. Según explica el RACE, si se desgastan no hacen su función, que es evitar las fugas de aceite.

Aros de pistón | Alamy

Más detalles

Si el coche sigue funcionando durante un largo tiempo con los aros de pistón desgastados o directamente rotos, puede provocar averías que en el peor de los casos llevan a una sustitución completa del motor. Por eso, es muy importante mantener los aros en buen estado, y, por lo tanto, comprobar regularmente que todo funciona correctamente. En este sentido, se debe revisar cada cierto tiempo el nivel de aceite, verificar su calidad antes de utilizarlo y sustituir los filtros. Del mismo modo, una conducción eficiente sin acelerones en frío puede ayudar a que este elemento del motor no se deteriore rápidamente.