Esta pieza del coche suele pasar desapercibida para los conductores, pero si no se revisa a tiempo puede provocar una avería

La mayoría de los conductores que ya tienen cierta experiencia al volante se han topado alguna vez con una situación muy desagradable: de repente, el coche deja de funcionar. Muchas veces es por fallos evidentes en partes del vehículo como la batería o el sistema de frenos, pero en otras ocasiones es difícil realizar un diagnóstico rápido y saber qué es exactamente lo que está causando la avería.

Y es que hay una infinidad de piezas que a priori pueden parecer insignificantes o indestructibles y que, con el paso del tiempo, se deterioran hasta el punto de provocar un fallo general en el sistema. Un buen ejemplo en este sentido es el alternador, un elemento del vehículo que prácticamente todo el mundo ha escuchado, pero al que pocos le prestan la atención suficiente.

La importancia del alternador

El alternador de un coche es un componente del sistema eléctrico que se encarga principalmente de generar electricidad. Esa energía que genera se utiliza para recargar la batería y alimentar el sistema general del vehículo mientras está en marcha. En otras palabras, es como una pequeña central de energía que permite al coche seguir funcionando.

Tal y como explica el RACE, el alternador produce electricidad por medio del giro rotativo de un motor. La clave es que no se genera de forma constante, sino que un regulador mantiene un voltaje de entre 13,5 V y 14,5 V en la mayoría de vehículos. Si el alternador no alcanza o supera ese voltaje, significa que algo está fallando.

Y como es de esperar, si esta pieza del motor no funciona como debería, el vehículo comienza a tener errores en el suministro de electricidad, el sistema empieza a dar fallos y finalmente deja de funcionar al no tener batería. Puede ocurrir que el coche se detenga en mitad de un trayecto o que directamente no arranque, pero en cualquier caso la reparación puede salir muy cara.

Alternador de un coche | Alamy

Muchos conductores lo ignoran

En buena parte de los modelos actuales, cuando el alternador deja de generar la energía suficiente, se enciende en el cuadro de instrumentos una luz roja. El problema es que muchos conductores creen que se trata de un fallo en la batería e ignoran el alternador. Teniendo en cuenta que el precio medio ronda los 500 euros, es de vital importancia revisar con cierta frecuencia que esta pieza sigue funcionando de forma óptima.

El RACE recomienda a los conductores acudir a un experto cuando el conductor empieza a notar síntomas como que dejen de funcionar los sistemas de ayuda a la conducción, el control de tracción, la dirección asistida o el control de estabilidad.

El siguiente paso serán los fallos en las luces, el limpiaparabrisas o los elevalunas, y después el sistema eléctrico se irá resintiendo hasta hacer que el motor no vuelva a encenderse. Por esta razón, si se pasa por alto la revisión, es posible que queramos reparar el alternador cuando ya es demasiado tarde.