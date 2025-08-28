Un experto en mascotas advierte a los dueños de perros: "Estas razas no son para principiantes"

Elegir perro no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Muchas veces se opta por una raza guiados por su aspecto o por la moda en redes sociales, pero lo cierto es que no todas son adecuadas para un dueño sin experiencia.

Así lo recuerda el perfil especializado en mascotas Bamboo Mascotas (@bamboomascotas), que en varios vídeos ha explicado qué razas conviene evitar si es la primera vez que se convive con un perro y cuáles, por el contrario, se adaptan mejor a principiantes.

Razas no aptas para principiantes

Entre las razas menos recomendables para un primer perro está el Pastor Belga Malinois. Según el experto, es un animal incansable, que ni con largas jornadas de ejercicio logra gastar toda su energía. Esta sobreestimulación lo convierte en un perro apto solo para profesionales capaces de darle un trabajo constante.

El Beagle es otro de los mencionados. Aunque su aspecto resulte adorable, puede ser un perro muy liante, capaz de ingeniárselas para meterse en problemas y arrastrar a otros a ellos. Además, tiende a robar comida y objetos con facilidad, lo que exige una paciencia infinita.

El Border Collie, famoso por su inteligencia, tampoco es una buena opción para principiantes. Hiperactivo y con tendencia a la ansiedad, requiere no solo ejercicio físico casi ilimitado, sino también un trabajo mental constante. Sin una ocupación que lo estimule, sufre mucho.

En la lista también aparecen los Jack Russell, perros pequeños, pero tremendamente nerviosos y destructores; los Husky Siberianos, que pueden destrozar sofás y muebles con facilidad; y el Akita Inu, un perro fuerte e independiente, desconfiado por naturaleza y considerado potencialmente peligroso en España, lo que implica obligaciones como el uso de bozal en espacios públicos.

Razas recomendadas para principiantes

En el lado contrario, el portavoz de Bamboo Mascotas destaca tres razas que pueden ser la mejor compañía para quien adopta perro por primera vez. El Labrador es la más popular. Perro obediente, cariñoso y bonachón, es utilizado como perro lazarillo precisamente por su capacidad de aprender y su temperamento equilibrado. Suelen llevarse bien con niños y con otros animales.

Los Cavalier King Charles son otra opción adecuada. Se trata de perros pequeños, graciosos y afectuosos, fáciles de manejar y con un carácter sociable. Aunque sean falderos, se adaptan bien a la convivencia en familia y no suelen dar problemas de comportamiento.

Por último, los Galgos, animales tranquilos y sensibles, ideales incluso para pisos. A pesar de la creencia de que necesitan correr constantemente, lo cierto es que son sprinters y con un poco de ejercicio diario tienen suficiente. Requieren mucho cariño, pero devuelven afecto y compañía en la misma medida.