Educador canino advierte a las personas que quieran tener su primer perro: "Estas cinco razas no las recomiendo"

No es de extrañar que miles de personas sueñen con tener un perro, ya que son animales leales y protectores por naturaleza. De hecho, en España y en buena parte del mundo es la mascota más popular, y en muchas casas son un miembro más de la familia. Sin embargo, no todas las razas son iguales y, por supuesto, no todos los perros encajan con cualquier estilo de vida.

Tener una mascota es una gran responsabilidad. Pero ese compromiso se multiplica si se trata de un perro que ya sea por su carácter o por sus condiciones físicas requiere de un cuidado especial. Por eso, si una persona está pensando en tener un perro, debe pensar primero en qué raza encajaría mejor en su vida, porque si bien cualquier perro se puede educar, no todos son igual de fáciles de controlar.

Las cinco razas menos recomendables

Juan Freire, un educador canino con 35 años de experiencia, ha compartido a través de sus redes sociales una lista con varias razas de perro que, por diferentes circunstancias, no aconseja para los primerizos. El primero es el border collie, ya que según explica es muy inteligente pero "necesita una gran estimulación mental y física diaria". Añade que si no está entretenido busca distracciones por su cuenta hasta desarrollar conductas obsesivas o destructivas.

En segundo lugar, el experto no recomienda tener un pastor belga malinois. La razón es que exige mucho trabajo y conocimiento que un principiante puede no tener: "Requiere experiencia y muchísima actividad física y mental. En manos expertas puede volverse incontrolable o desarrollar problemas de conducta serios". Otra raza con mucha energía es el husky siberiano, que además es muy independiente y escapista. Por si fuera poco, tiene un "fuerte instinto de manada y caza", algo que puede ser incompatible para una persona que quiera un perro obediente para empezar.

Tampoco aconseja tener un jack russell terrier. En este caso, estamos hablando de un perro que a pesar de ser pequeño, es "gigante en energía y carácter" y necesita actividad constante. El problema es que muchas personas lo escogen por su tamaño, pero no saben que necesita atención y dedicación constante.

En quinto lugar se encuentra el dogo argentino, una raza "fuerte, potente y con un carácter dominante si no se le educa bien". Es decir, es un perro que si no se controla y gestiona desde pequeño, puede terminar siendo un problema. En este sentido, Juan Freire explica que "necesitan un guía seguro con experiencia y capacidad de trabajar desde el vínculo y el control".

A tener en cuenta

A pesar de estas recomendaciones, el experto aclara que no se trata de perros malos, sino de razas que tienen necesidades concretas para vivir bien. Además, hay que tener en cuenta que la genética y la naturaleza de un perro es solo parte de su comportamiento. Es decir, con una buena educación y un ambiente saludable, se puede conseguir que cualquier perro pase de ser un problema a toda una alegría para sus dueños.