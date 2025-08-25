Experta en animales avisa a España y a todos los que tengan perros o gatos: "Si no pueden hacer pis..."

Tener una mascota en el hogar no es para todo el mundo. De hecho, antes de que sea un nuevo miembro en el hogar, debes considerar tu estilo de vida, sus necesidades de atención y ejercicio, la socialización y el entrenamiento, el espacio físico en el domicilio y los cuidados veterinarios y de higiene.

Pero esto no es todo. También es importante proporcionarles un ambiente seguro y adaptado, tener paciencia para que se acostumbren a su nuevo entorno y a otros animales -en caso de que los haya- y asegurarte de cumplir con sus requisitos nutricionales, incluyendo comida, agua...

En profundidad

Por suerte, son cada vez más las personas que tienen claras estas pautas y se animan a ser uno más en la familia. Porque es verdad que cuando le coges cariño, se convierte en algo más de tu rutina, de tu vida cotidiana, de tu día a día. Y no dejarás que nada ni nadie le haga daño.

Ante este panorama, no son pocos los creadores de contenido que se han lanzado a grabar vídeos en las redes sociales de cara a que este tipo de personas pueden ofrecerles las mejores condiciones a su mascota. Una de ellas es @MariaVetican en TikTok.

Más detalles

En una pieza audiovisual publicada hace varios meses, ha enseñado a los usuarios a distinguir qué es una emergencia y qué no. Y para hacerlo más ameno y entretenido, ha distinguido los motivos en dos grupos: corre a urgencias y puede esperar a la cita.

En primer lugar, ha detallado que la hinchazón del vientre es un signo muy claro de "corre a urgencias". En segundo lugar, ha aclarado que la cojera sí que "puede esperar a la cita". En tercer lugar, ha revelado que no poder hacer pis es un motivo de "ir a urgencias".

A tener en cuenta

En cuarto lugar, una uña rota, la otitis y la conjuntivitis sí que "pueden esperar a la cita". Todo lo contrario a la hinchazón de la garganta o la lengua, mucosas blancas, moradas o amarillas o múltiples convulsiones seguidas por la que debemos "acudir rápidamente a urgencias".

El vídeo, como era de esperar, se ha viralizado en pocos meses, con multitud de visualizaciones y más de 6.000 'me gusta'. También ha recibido numerosos comentarios, la gran mayoría positivos, agradeciendo las recomendaciones y las pautas para que sigan con el mejor estado de salud posible.