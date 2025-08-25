Crema Nivea y vinagre: el sencillo truco que arrasa en España para eliminar arrugas y manchas

El verano de 2025 en España tiene pinta de ser uno de los más cálidos registrados, prácticamente empatado con el de 2022. Y es que se han batido alguno récords de temperatura, se han dado olas de calor que han durado varios días y condiciones extremas han favorecido la propagación y la persistencia de un gran número de incendios forestales.

Pero no solo eso. Durante este periodo, las manchas y las arrugas en la cara se han incrementado debido a la exposición del sol, que estimula la producción de melanina -causando manchas como el melasma y los lentigos- y daña el colágeno y la elastina -provocando arrugas y flacidez-.

En profundidad

Para 'acabar' con esto, es importante usar protector solar con alto factor de protección, evitar el sol en las horas de la mitad del día (se sitúan normalmente entre las 12.00h y las 16.00h), utilizar una serie de productos antimanchas y seguir una rutina de rehidratación y exfoliación.

Por suerte, se ha viralizado en redes sociales un truco muy sencillo que promete dar buenos resultados y ser tendencia de cara al próximo año. Y lo mejor es que solo hay que emplear productos que casi todos tenemos en casa, según la doctora Tailen Rosales: crema Nivea y vinagre de manzana.

Más detalles

"Puedes hacer un milagro en tu piel con estos dos productos", ha recomendado de manera contundente la especialista. A su juicio, aclara todas las manchas oscuras, combate los poros sucios y las arrugas profundas y notarás una clara mejoría si tienes patas de gallo.

El procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, hay que lavarse la cara con un jabón de preferencia neutro. Acto seguido, hay que poner una cucharada de vinagre de manzana dentro de la crema Nivea. Más tarde, hay que aplicarlo por la cara, durante la noche.

A tener en cuenta

Por supuesto, hay que dejarlo actuar durante varias horas. Por la mañana, cuando la persona en cuestión se levante de la cama, hay que enjuagarse la cara rápidamente y la piel estará "hermosa", en palabras de Rosales.

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de semanas, superando las miles de visualizaciones (con más de 177.000 'me gusta', 29.000 'elementos guardados' y 93.000 'compartidos'. Por si fuera poco, más de 2.500 personas han comentado a la pieza audiovisual, agradeciendo el consejo en su gran mayoría.