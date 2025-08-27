Multa de 9.000 euros al dueño de dos perros: este es el motivo por el que le han incautado a sus dos mascotas

El dueño de dos perros de raza peligrosa ha sido sancionado a pagar un total de 9.000 euros, al mismo tiempo que le han incautado a los dos canes, después de diversas denuncias por parte de sus vecinos y tras varias diligencias policiales.

Concretamente, los hechos han tenido lugar en la localidad de Montaña de Cardones, en Gran Canaria, donde el Ayuntamiento de Arucas ha abierto un expediente sancionador a un vecino, que ha tenido que pagar una multa de 9.000 euros. El consistorio también ha ordenado la incautación de los dos perros potencialmente peligrosos, tras varios episodios de agresión contra otros animales.

El motivo de la sanción e incautación

Así lo ha informado la Concejalía de Medio Ambiente, tal y como recoge Europa Press, donde se puede leer que los hechos, acreditados mediante diligencias policiales y denuncias vecinales, incluyen al menos tres ataques graves, uno de ellos especialmente violento, en el que un perro de raza peligrosa mordió de forma prolongada a otro can, causándole heridas de consideración y poniendo en riesgo también a su propietario, que trató de liberarlo.

Además, testimonios vecinales señalan que estos mismos animales habrían protagonizado otros ataques previos, llegando incluso a acabar con la vida de dos perros en la zona.

Por su parte, las investigaciones municipales han confirmado que los animales se encontraban sin licencia, sin microchip, sin cartilla sanitaria y sin vacunas obligatorias, incumpliendo de manera reiterada la normativa vigente.

Asimismo, los perros eran paseados o permanecían en la vía pública sin bozal ni medidas de seguridad, lo que multiplicaba el riesgo de agresión.

De esta manera, el Ayuntamiento de Arucas ha decretado la incautación cautelar e inmediata de los dos perros, que serán trasladados y quedarán bajo custodia municipal hasta que se resuelva de forma definitiva el procedimiento sancionador.