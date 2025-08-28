Tesla España registra un beneficio récord de 7 millones en 2024 gracias al incremento en sus ventas

Tesla mantuvo la corona en el mercado de vehículos eléctricos el año pasado en España. La marca cerró el ejercicio con sus dos modelos más populares: el Model 3 y el Model Y, ocupando los dos primeros sitios del podio de coches eléctricos más vendidos en el país. Ese momento dulce le ha hecho registrar a la filial española del fabricante un nuevo beneficio récord en España de 6,98 millones, un 15,44% interanual más.

La empresa, cuya matriz europea está situada en Países Bajos, consiguió un incremento en su volumen de ventas del 28% interanual y entregó 16.675 vehículos a sus clientes en el ejercicio 2024, un incremento significativo de 3.691 coches, según se refleja en su cuenta de resultados depositada en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso elEconomista.es.

Este incremento récord lo atribuye el fabricante al aumento de la cuota de mercado de los vehículos eléctricos, que cerró el año pasado en el 5,6% del total de matriculaciones, según las cifras de matriculaciones de la patronal de fabricantes, Anfac. Así como al mantenimiento de las ayudas del Plan Moves III que dan subvenciones de hasta 7.000 euros.

En concreto, la compañía entregó 11.063 unidades del Model 3, un 85% más; siendo el modelo el 66% de sus ventas totales del año pasado. Del Model Y comercializó 5.479, un 19% menos, representando este un 32% del total. Las ventas del modelo S y X representan tan solo un 0,8% de las ventas totales. Así, Tesla consigue un margen operativo neto de 9,61 millones de euros, un 18% interanual más.

Por otra parte, la empresa dirigida por Elon Musk elevó un 18% interanual su cifra de negocios, asimismo hasta un nuevo récord de 640 millones de euros. De este total, Tesla facturó 613,16 millones de su negocio de ventas de automóviles, un 17% más.

Por otra parte, los ingresos por servicios aumentaron en un 53% hasta 26,9 millones euros debido al aumento en carretera de coches Tesla desde que casi se duplicaron hasta las 41.626 operaciones al final de año. De hecho, a cierre de 2024 Tesla contaba con 14 centros, así como 81 sitios de supercargadores en España (seis centros más y 17 sitios más que el año anterior).

Las cifras de crecimiento del año pasado del fabricante de vehículos eléctricos, que cuenta con una sola fábrica en Europa en Berlín, han hecho que el número de sus empleados en España se incrementen en un 41% interanual, siendo hasta los 257 trabajadores: 44 en ventas y 213 en servicios. De este total, 205 son hombres y 51 mujeres.

El daño de Elon Musk

No obstante, puede que este auge de Tesla esté llegando a su fin y que el crecimiento continuo de la marca en España se frene. En el mismo documento financiero, la empresa señala que su éxito "depende de la compañía matriz", y en el primer semestre de 2025 ya anotaba una caída del 12,3% interanual en sus ventas, entregando 31.156 unidades.

La compañía vende actualmente en España cuatro vehículos totalmente eléctricos, el sedán Modelo 3, el modelo Y, el sedán Modelo S, y el vehículo utilitario deportivo (SUV) Modelo X. A pesar de que mantiene en lo que va de año los mismos dos modelos en el top 3 de matriculaciones de vehículos eléctricos que el año pasado, ha disminuido sus ventas respecto al año anterior.

Aunque en menor medida que en otros países europeos, las ventas de Tesla pierden fuelle en España por el efecto reputacional causado a la marca por su CEO, Elon Musk. Su involucramiento en la política estadounidense a lado de Donald Trump y su apoyo a las formaciones de ultraderecha en Europa, así como otros escándalos, le han costado al fabricante una caída del 44% en ventas en lo que va de año hasta julio en el continente.

Con todo, Tesla anota que espera un incremento en su resultado neto para este año en España, en línea con un incremento en el volumen de ventas. También ha avanzado con su apertura de tiendas en el primer trimestre de este año.