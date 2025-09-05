Juan José Ebenezer, mecánico, advierte a los conductores: "Mi consejo es siempre las ruedas nuevas atrás y las viejas adelante"

Conducir forma parte del día a día de millones de personas, pero no todos los conductores dominan los aspectos más técnicos de sus vehículos. Aunque existen pequeños detalles de mantenimiento que no parecen importantes, cualquiera de ellos puede suponer un riesgo para la seguridad vial. Por eso, en un terreno tan delicado como la mecánica automotriz, conviene dejarse guiar por los expertos cuando surgen dudas.

Juan José Ebenezer es un mecánico con varios años de experiencia que, desde hace algunos años, comparte contenido a través de las redes sociales. En sus vídeos explica algunas cuestiones técnicas de los coches y da consejos a los conductores para ahorrar dinero en reparaciones, mantener el vehículo en buen estado y, sobre todo, garantizar una conducción segura y eficiente. En una de sus últimas publicaciones ha explicado dónde se deben colocar las ruedas nuevas.

Fin a las dudas

Muchos conductores se preguntan dónde colocar los neumáticos nuevos, si en el eje trasero o en el delantero. La duda es normal, ya que entran en juego cuestiones como la función de los diferentes ejes o la tracción. Sin embargo, Juan José ha aclarado que da igual cuáles sean las ruedas motrices del coche, ya que los neumáticos nuevos deberán ir en las ruedas traseras por cuestiones de seguridad.

"Con un uso normal del vehículo, te va a interesar más siempre la rueda nueva en el eje trasero", sentencia el mecánico. La razón es que es más fácil controlar un subviraje que un sobreviraje. Es decir, es más sencillo retomar la dirección si pierden adherencia las ruedas delanteras que si lo hacen las ruedas traseras.

"Vamos a controlar mucho mejor el vehículo adelante, con la dirección y el peso del propio vehículo, que en el eje trasero", añade el experto. Y es que si te adelanta la parte trasera del vehículo al morro, es difícil manejar el coche sin tener práctica de conducción profesional. En definitiva, por seguridad y para no tener accidentes, es aconsejable colocar los neumáticos nuevos atrás y las viejas delante.

A tener en cuenta

Más allá de su recomendación, Juan José recuerda que en muchos vehículos modernos hay sensores de presión de neumáticos y es la propia válvula la que controla la presión de la rueda, por lo que la sustitución no es tan sencilla: "Si las cambiamos de sitio, se va a volver loco el coche y te va a empezar a decir que esta rueda (la de delante) está vacía cuando en realidad, por ejemplo, es la trasera derecha". En otras palabras, al cambiarla de sitio el transmisor realiza lecturas incorrectas.