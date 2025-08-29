Un mecánico con 55 años de experiencia ha nombrado el sonido por el cual es mejor vender el coche inmediatamente

Nadie quiere enfrentarse al momento de vender su coche, ya que para muchos es una herramienta del día a día. El problema es que no son eternos, y con el paso del tiempo las piezas comienzan a desgastarse hasta llegar a un momento en el que mantenerlo en marcha cuesta más que lo que realmente vale el propio vehículo. Además, hay vehículos que a simple vista parecen estar en buen estado, cuando realmente su final está cerca.

Cualquier persona sabe detectar las averías más comunes, como una batería agotada, una rueda pinchada o unos frenos gastados, pero no todos saben detectar las averías más profundas del sistema. Por eso siempre es recomendable escuchar a los expertos, que son capaces de detectar un fallo en el vehículo con un solo ruido.

Atención a este ruido

Scotty Kilmer es un mecánico con 55 años de experiencia y una gran reputación en internet, donde acumula casi 7 millones de seguidores en distintas redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, el experto ha advertido sobre un ruido en los coches que es sinónimo de avería. Concretamente, se trata de un sonido extraño, como si fuesen golpes o sacudidas en la transición automática.

"Si tu transmisión comienza a hacer ruido al cambiar de marcha, es el momento de deshacerse de ella", advierte Kilmer. Aunque el motor funcione correctamente, es posible que la caja de cambios haga una sacudida extraña y, por tanto, que esté dañada. Normalmente, el ruido es culpa de un embrague desgastado, de sincronizadores dañados o de falta de aceite en la caja de cambios.

Hay que tener en cuenta que no se trata de una avería cualquiera, ya que el propio experto comenta que a veces el precio por reparar la transmisión supera incluso el valor del vehículo. Además, todo comienza con un poco de ruido que no parece importante y muchos ignoran, pero con el paso del tiempo el fallo se va extendiendo y haciendo grande hasta comprometer la seguridad de la conducción.

A tener en cuenta

Aunque recomienda vender el vehículo si la transmisión está dañada, Scotty Kilmer recuerda la importancia de ser honestos y avisar de la situación: "Asegúrate de informarles en qué se están metiendo". Más allá de tratarse de un fallo que podría hacer que el vehículo deje de funcionar, cabe recalcar que una transmisión dañada compromete la seguridad en la carretera, convirtiéndose en un peligro tanto para el comprador como para los demás usuarios de la vía.