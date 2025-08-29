Un mecánico pide que eliminemos esta práctica común en toda España: "No está preparado para soportar tanto peso"

Juan José Vicente Pizarro es mecánico en un taller de Sevilla y utiliza las redes sociales para compartir con los conductores consejos y recomendaciones sobre sus vehículos. En numerosas ocasiones le hemos visto hablar sobre la manera correcta de colocar el parasol, los aspectos legales de viajar con tu mascota, averías difíciles de detectar y mucho más.

En esta ocasión, el mecánico de @talleresbenezer ha compartido una publicación en la que alerta a los conductores de este error muy común en España y que puede dañar gravemente el coche. Se trata de una sencilla y aparentemente inofensiva acción que, provocada por el desconocimiento, puede hacer que nuestro vehículo acabe en el taller.

El error que hay que evitar

"Aparcar el coche con el volante girado hacia uno de los lados en el tope es un error", comienza explicando el mecánico. "Esto se debe a las tensiones que creamos en el vehículo y tiene varios matices. Si nosotros giramos la rueda hacia uno de los lados, lo que estamos haciendo es que el coche, que tiene una suspensión y dirección hacia ambos lados, gire los amortiguadores", continúa.

"Dependiendo del coche se moverá una cosa u otra. Si giramos el volante estaremos cambiando la inclinación del coche y la posición y tensión de esos componentes y de los 'silentblock', explica Juan José. "Y ya ni hablemos que en algunos vehículos como BMW o Mercedes, cuando giramos el volante, la rueda se inclina para ayudar al ángulo de giro", sentencia.

Y esta simple acción tiene consecuencias, "al inclinarse está haciendo más apoyo en una parte muy pequeña de esa rueda porque no está preparado para traccionar sino para que la comodidad del giro sea más cómoda. Por lo tanto, si nosotros tenemos el volante girado hacia un lado en una cuesta abajo, vamos a tener mayor inclinación y mayor peso en ciertos puntos de cierre y en una zona el neumático más pequeña que no está preparada para mantener tanto peso", afirma.

"Por lo tanto, no deberías dejar el coche con las ruedas completamente giradas, en periodos cortos no va a pasar nada pero si lo vas a dejar mucho tiempo prolongado, no se te ocurra dejarlo con las direcciones dobladas, con inclinaciones o con tensiones porque puede llegar a deformar las ruedas", concluye el mecánico experto de talleres benezer.