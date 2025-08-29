Una joven visitó todos los países del mundo y su decisión sorprendió a todos: "Elegí vivir en..."

Gina Morello es una joven que creció en Luisiana, Estados Unidos y cuya vida cambió por completo cuando empezó a trabajar en el departamento de ingresos y mercancías de American Airlines. Su puesto de trabajo le permitía conseguir vuelos gratuitos si se quedaban asientos libres, y así comenzó una historia que, igual que ella, dio la vuelta al mundo.

Sus primeros viajes

Su aventura comenzó cuando cogió su primer vuelo gratis a Caracas, Venezuela, donde fue a bucear en unas islas remotas. Después llegaron otros destinos como Vietnam y la India. Tras muchos años de trabajo, en el año 2012, decidió contar todos los países que había visitado y se sorprendió a sí misma al hacer un recuento de 90 diferentes. Con esa cifra, se propuso llegar a los 100, algo que consiguió el año siguiente. Fue en ese momento en el que se fijó la meta de visitar los 193 estados miembros de la ONU.

Durante su aventura, fueron muchas las experiencias que vivió, como la vez que detuvieron a su amigo en Corea del Norte por tener en su portátil una película en la que Angelina Jolie interpretaba a una espía encarcelada en ese país. También afirma haber pasado nervios al tratar de salir de Siria en 2019. Pero nada de eso la detuvo en su afán por descubrir el mundo.

Tal y como ella misma explica en 'yahoo!life', recuerda perfectamente la sobrecarga sensorial de la India, con olor a especias locales, el incienso y la contaminación. También habla con emoción sobre sus largas temporadas en destinos más exóticos como Etiopía y Pakistán, donde conoció diferentes culturas y perspectivas vitales que le ayudaron a desarrollar una mentalidad abierta.

Fin del viaje e inicio de una nueva vida

En 2021, la pandemia hizo que Morello se quedase sin trabajo, también se divorció de su marido y, en vez de sufrir y llorar, decidió que era la oportunidad perfecta para empezar de cero una nueva vida, solo tenía que elegir el destino, y lo tenía claro. Pese a sus innumerables viajes, nunca había vivido fuera de Estados Unidos, pero encontró en Europa un lugar en el que comenzar de nuevo.

Morello quería encontrar un lugar en el que aceptasen sus valores y cuya cultura priorizara un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, donde se sintiera segura y el consumismo no fuera el protagonista. Buscaba un destino donde caminar y usar el transporte público fuera lo normal, donde la comida rápida no fuera el menú semanal y en el que la sanidad y los seguros médicos fueran asequibles.

Inicialmente consideró destinos como Turquía, México o Georgia, pero finalmente encontró su hogar en Portugal, un destino que combina un clima templado, cultura al aire libre y hospitalidad. Morello quedó prendada de Lisboa, del que afirma que "finalmente entendí que estaba buscando un hogar no definido por un mapa, sino por una sensación de tranquilidad, seguridad, comodidad y un sentido de pertenencia, y encontré ese sentimiento en Portugal."