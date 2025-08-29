Adiós a los rayones en las gafas: este sencillo truco para limpiar los cristales hará que queden como nuevas y lo recomiendan los especialistas

Llevar gafas es algo obligatorio para muchas personas que no ven correctamente y las necesitan a diario. La función de este elemento es colocarse delante de los ojos para mejorar la visión, pero si sus cristales están manchados o rayados, puede convertirse en una auténtica pesadilla para la persona que las lleva.

Normalmente, tendemos a limpiar las gafas de diferentes maneras, usando el paño que nos entregan en la óptica; con limpiacristales, con toallitas húmedas o incluso con agua y jabón. No obstante, eso no es suficiente. Por ello, un especialista de Óptica Medellín Medel Gafas, nos explica cuál es la manera adecuada de eliminar la suciedad de las gafas para evitar rayones y polvo acumulado en la montura.

El consejo del especialista

Antes de empezar a limpiar las gafas, es fundamental saber qué tipo de cristal llevan. No todas son iguales y cada una de ellas requiere de unos cuidados diferentes. Además, también hay que ser conocedor de la forma en la que van anclados los cristales a la montura y si pueden extraerse de esta o no.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el experto explica que uno de los errores más comunes a la hora de limpiar las gafas es echar el limpiacristales directamente sobre la gafa y limpiarlo con el paño. "Si usted acostumbra a limpiar sus gafas así, aplicando el spray directamente sobre la gafa, déjeme decirle que me siento muy decepcionado", comienza.

"Cada vez que haces eso, lo que estás haciendo es llenar tus gafas de mugre por dentro de la montura y no sabes como sacar los cristales de sus gafas sin dañarlos", continúa el experto. "Al hacer eso, la suciedad se acumula y se crea mucha mugre por humedecerlas al aplicar el spray directamente en la lente", explica. Por lo que la mejor opción es aprender a desmontar los cristales y limpiarlos fuera de la montura.

@medel_gafas Sus gafas no se deben limpiar aplicando el spray para limpiarlas directamente sobre los lentes sino que humedece el paño con el que las limpia y nunca va a mojar las gafas con el spray debido a que este exceso de humedad causa que les pegue el mugre y la suciedad y se empiece a llenar Entre el lente y el Marco de suciedad muy muy difícil de limpiar sin retirar el lente • ¿cómo limpiar las gafas? ? sonido original - Óptica Medellín Medel Gafas?

Recomendaciones de los expertos

Los expertos recomiendan encarecidamente seguir al pie de la letra los siguientes consejos para evitar rayones y manchas que puedan perjudicar el buen estado de nuestras gafas:

Llevarlas siempre en un estuche especializado.

Nunca limpiar los cristales de las gafas con la ropa o servilletas.

Desmontar los cristales y limpiar la montura con frecuencia para evitar suciedad por humedad.

Evitar golpes y caídas.

No exponer las gafas a grandes cambios de temperatura ni dejarlas al sol mucho tiempo.

Nunca dejar las gafas con los cristales hacia abajo en una superficie.