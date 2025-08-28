Un portugués viaja a Málaga y se maravilla con una de sus calles principales: "Son casi las doce y las tiendas están abiertas"

Una de las experiencias más enriquecedoras de todas es viajar, conocer gente, probar su gastronomía y aprender de su cultura. Es por ello que a España llegan cada año miles de turistas que se quedan maravillados con lo que hay en nuestro país. Además, las redes sociales son una herramienta muy poderosa para intensificar ese sentimiento de "admiración" por el lugar de vacaciones.

En esta ocasión ha sido Mikkel Solnado, portugués y danés de nacionalidad conocido en redes como @the.ai.solopreneur, el que ha compartido un vídeo de sus días por Málaga y concretamente hay una cosa que le ha terminado de maravillar: su Calle Larios, la arteria principal del centro de Málaga.

"La más grande que he visto"

Empieza su publicación poniendo en contexto a sus seguidores: "Estoy completamente maravillado. Málaga tiene la calle peatonal más grande que he visto", dice mientras enseña un poco el ambiente por la noche.

Coincide en que "es un auténtico laberinto, pero muy recomendable". Sigue señalando las características del centro de la ciudad con una calle inmensa con muchas "calles laterales, callejuelas con restaurantes y tiendas geniales".

Además, apunta del ritmo diario que hay en la ciudad y es que "son casi las 00:00 y las tiendas siguen abiertas. Me encanta", dice emocionado en sus vacaciones.

La respuesta en redes

No han sido pocos los que han indicado que está muy bien el turismo para la economía, pero que todo tiene su límite: "En el futuro, la mayoría de los malagueños serán extranjeros y la mayoría de los malagueños se verán obligados a mudarse a otro país para trabajar. Nos están desplazando a la fuerza", se puede leer en un comentario.

Ante esto, el creador de contenido responde que entiende "las dificultades que trae el turismo, sobre todo con la vivienda. Aún así, admiro la belleza de Málaga y siempre hablaré con cariño de esta ciudad", sigue.

Ante eso, otro señala lo "bueno" que es que los locales abran hasta tan tarde: "Imagínate cuando llegan esos trabajadores a las 1:00 de la noche a casa, es magnífico".

#spain #holidays ? som original - The AI Solopreneur @the.ai.solopreneur Malaga is just stunning. I know Spain struggles with too many tourists, and I get the frustration, but I can't help myself in celebrating how beautiful this city is. The light, the food, the streets – it's impossible not to appreciate. If you're into AI tips, tricks, and thoughts, you can follow me here as well. I share both sides – a bit of life and a lot of AI. #malaga