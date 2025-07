Gonzalo Bernabéu, oftalmólogo: "No ponerse las gafas de cerca a partir de los 40 años puede favorecer la aparición de orzuelos"

Algo que pasa con relativa frecuencia en la consulta y a veces no se maneja bien es el caso de pacientes de 42-46 años que empiezan a tener orzuelos.????? Los orzuelos son esos quistes que salen en los párpados y que se tratan con una pomada o con un colirio dándose masaje. ?Eso está bien, pero muchas veces hay que intentar buscar el origen: a veces, no es más que las glándulas que se obstruyen, como puede ser el acné, pero otras veces puede deberse a una no correcta graduación sobre todo para cerca y muchas veces el paciente puede tener hipermetropía oculta. ? ??Por ello, es importante que a partir de determinada edad (40-50 años) el paciente se gradúe tanto con dilatación como sin dilatación para ver qué graduación es más correcta y evitar que salgan orzuelos de repetición.