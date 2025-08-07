Ni gafas ni lentillas: la nueva solución de Estados Unidos a un problema que cada vez afecta a más gente

Buenas noticias. Estados Unidos ha aprobado recientemente un medicamento que puede mejorar de manera considerable la vida de un gran porcentaje de personas en todo el mundo: los que sufren presbicia. Se estima que casi 2.000 millones de personas en el mundo sufren esta afección que afecta a la vista de cerca.

Y lo peor: se incrementará hasta los 1.800 millones en 2050. Al parecer, se trata de unas gotas oculares que devuelven al ojo su capacidad para ver de cerca durante 10 horas, con una sola aplicación al día. Gracias a la acelidina, contrae de manera muy suave la pupila.

En profundidad

Para sorpresa de la comunidad científica, el compuesto provoca un 'efecto agujero de alfiler', parecido a cuando se estrecha el diafragma de una cámara fotográfica. Esta constricción de la pupila extiende la profundidad de campo del ojo y permite enfocar objetos próximos con total nitidez.

De acuerdo a la información proporcionada por la farmacéutica LENZ Therapeutics, creadora de Vizz, logra contraer la pupila a menos de 2 milímetros sin afectar de modo significativo los músculos de enfoque del ojo. Sí, a diferencia de tratamientos similares desarrollados tiempo atrás.

Más detalles

"Esta aprobación de la FDA representa un cambio disruptivo de paradigma en las opciones de tratamiento para millones de personas que están frustradas y luchando con la inevitable pérdida de visión cercana relacionada con la edad", ha relatado abiertamente Marc Bloomenstein, investigador clínico de Vizz del Schwartz Laser Eye Care Center en Scottsdale.

A su juicio, es una solución que será de gran utilidad tanto para optometristas como para oftalmólogos, ya que ambos ahora podrán ofrecer un tratamiento de presbicia eficaz y que pretende ser tendencia de cara al próximo año 2026. "Es un perfil de producto que satisfará las necesidades de nuestros pacientes", ha puntualizado el experto.

A tener en cuenta

Cabe destacar que la aprobación de la FDA se apoya en tres ensayos clínicos aleatorios. Los dos primeros evaluaron toda la seguridad y eficacia en 466 participantes que recibieron dosis 1 vez cada 24 horas, durante 42 días, mientras que el tercero siguió a 217 participantes durante medio año.

Con ello, la compañía ha afirmado que en los dos primeros ensayos Vizz ya consiguió todos los objetivos, demostrando la capacidad de mejorar la visión cercana en apenas media hora y con una duración de hasta 10 horas. Por si fuera poco, la mejora de la visión cercana fue reproducible y consistente en los dos.