Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: se extiende la situación de inestabilidad

Los últimos días el mes de agosto están dejando temperaturas más frescas de lo que es habitual en esta época del año, en comparación con la gran ola de calor que sofocó España este mismo mes. De hecho, la inestabilidad es protagonista en varias zonas de nuestro país, lo que ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active nuevas alertas en la jornada de este jueves.

"Chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares; pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes", avisa la AEMET en una de las publicaciones de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Predicción resto de semana:

Hoy: ??chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares; pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Viernes a domingo: sin lluvias significativas, salvo el domingo en el extremo norte peninsular.

? pic.twitter.com/pgVobOAXvU — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2025

En su predicción para este jueves, la AEMET indica que esta inestabilidad va a estar, sobre todo, en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca, norte de la Comunidad Valenciana y entorno pirenaico. Además, añade: "Temperaturas máximas significativamente elevadas en el sur de Alicante, con descensos notables en áreas del centro norte peninsular, meseta Sur y del nordeste".

Así, un total de 16 provincias tienen avisos activos para este jueves por precipitaciones, tormentas, oleaje y altas temperaturas, de las cuales, cuatro estarán en nivel naranja (importante) por lluvia y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tal y como recoge Europa Press.

Alertas activas en España

En concreto, se activarán los avisos naranjas por lluvias y tormentas en Castellón (Comunidad Valenciana), Barcelona y Girona (Cataluña) y Mallorca y Menorca (Islas Baleares), con valores máximos de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en las cuatro provincias.

También habrá avisos, pero de nivel amarillo, por precipitaciones y tormentas en Valencia (Comunidad Valenciana), Lleida y Tarragona (Cataluña) y Huesca (Aragón). Y solo por lluvias tienen activados alertas Cantabria, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco).

Asimismo, hay avisos para este jueves por oleaje en Málaga, Almería y Granada (Andalucía) y por altas temperaturas en Alicante (Comunidad Valenciana), con temperaturas máximas de 36ºC.

La AEMET prevé para este jueves que persista la inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones, que estarán acompañadas de tormenta y localmente de granizo en el nordeste peninsular y archipiélago. Estos se prevén fuertes, e incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin que se descarte puntualmente en litorales del Cantábrico oriental.

Por su parte, en el resto del tercio norte peninsular las precipitaciones tendrán un carácter ocasional. De esta forma, por la tarde, y salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos y se abrirán cada vez más claros, al tiempo que se extenderán, localmente con granizo, al este de Teruel y en especial al norte de la Comunidad Valenciana, donde se esperan intensidades fuertes o localmente muy fuertes.

La mayoría de los avisos llevan activos casi todo el día y se mantienen hasta el final de la jornada, aunque algunos pasan de amarillo a naranja. Ante esta situación de inestabilidad, se recomienda el cierre de cortinas y persianas, con el objetivo de evitar los efectos de las tormentas y las lluvias, como la posible entrada del agua al interior de las estancias del hogar. Del mismo modo, habrá que ser previsor y se recomienda no tender la ropa en el exterior de la casa. En las zonas con avisos por altas temperaturas, también conviene aislar el hogar, para evitar que el calor extremo afecte al confort de las estancias.

Temperaturas mínimas y máximas

Por último, estas son las mínimas y las máximas en cada capital de provincia para este martes, según la AEMET:

Albacete: 20ºC/35ºC

Alicante/Alacant: 23ºC/33ºC

Almería: 26ºC/35ºC

Ávila: 16ºC/32ºC

Badajoz: 18ºC/37ºC

Barcelona: 23ºC/30ºC

Burgos: 14ºC/32ºC

Cáceres: 20ºC/36ºC

Cádiz: 22ºC/28ºC

Castelló de la Plana: 22ºC/32ºC

Ceuta: 22ºC/30ºC

Ciudad Real: 23ºC/38ºC

Córdoba: 21ºC/38ºC

Cuenca: 19ºC/35ºC

Girona: 18ºC/34ºC

Granada: 20ºC/37ºC

Guadalajara: 20ºC/36ºC

Huelva: 20ºC/32ºC

Huesca: 20ºC/36ºC

Jaén: 23ºC/37ºC

León: 14ºC/32ºC

Lleida: 19ºC/39ºC

Logroño: 17ºC/34ºC

Madrid: 22ºC/36ºC

Málaga: 24ºC/30ºC

Melilla: 25ºC/30ºC

Murcia: 23ºC/37ºC

Oviedo: --ºC/--ºC

Palencia: 15ºC/34ºC

Palma: 22ºC/37ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 23ºC/26ºC

Pamplona/Iruña: --ºC/--ºC

Salamanca: 16ºC/34ºC

Santa Cruz de Tenerife: 22ºC/29ºC

Santander: --ºC/--ºC

Segovia: 17ºC/32ºC

Sevilla: 22ºC/36ºC

Soria: 16ºC/33ºC

Tarragona: 22ºC/32ºC

Teruel: 16ºC/35ºC

Toledo: 21ºC/38ºC

València: 23ºC/31ºC

Valladolid: 18ºC/35ºC

Zamora: 17ºC/35ºC

Zaragoza: 21ºC/37ºC