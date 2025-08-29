Qué significa el punto azul que aparece junto a los mensajes SMS de Android y por qué te interesa que esté

La aparición de apps que incluyen la mensajería como WhatsApp, Telegram o incluso otras redes sociales como Instagram o X (antes Twitter) han hecho que los mensajes de texto, también conocidos como SMS, hayan perdido espacio en nuestro día a día.
Aun así, no están del todo en desuso y, por ejemplo, las instituciones y empresas suelen usar este medio para mandar ciertas comunicaciones a los usuarios. Y por esa razón, son muchas las personas que se han dado cuenta de que ahora en la app de mensajes de Android aparece un pequeño punto azul junto a sus mensajes de texto o contactos en sus dispositivos.
Lo cierto es que todavía no ha llegado a todos los dispositivos, pero es importante que llegue debido a que este punto indica que se han activado las funciones de mensajería mejoradas.
Esto es porque el punto azul significa que el mensaje, o el contacto, es compatible con Rich Communication Service (RCS); una versión mejorada de SMS y MMS. RCS permite a los usuarios de Android enviarse mensajes multimedia de alta calidad, pero también mostrar si lo han leído y ver cuándo otra persona está escribiendo. Dando un pasito más para parecerse a apps como WhatsApp.
RCS utiliza la conexión a Internet para enviar contenidos multimedia de alta calidad, aunque no todo el mundo puede utilizar esta función. Para activarla en tu dispositivo toca el icono de tu perfil de Google en la aplicación Mensajes de Android y, a continuación, abre "Ajustes de mensajes". Desde ahí, puedes seleccionar "RCS" o "chats RCS" y activar la función desde ese menú. Ten en cuenta que sólo podrás utilizar la función RCS si tu dispositivo y tu operador de telefonía móvil la admiten.
Por qué utilizar RCS
RCS ofrece varias ventajas. En primer lugar, te permite enviar archivos de gran tamaño, como vídeos, fotos y documentos, a otras personas a través de una conexión Wi-Fi o de datos. También muestra el estado de disponibilidad de tus contactos, para que siempre sepas cuándo es un buen momento para chatear o enviarles algo.
Cuando el destinatario lea tus mensajes, y cuando esté en proceso de responderte, lo sabrás porque se muestra esa información (si tiene ese permiso activado). Dicho esto, RCS no se limita a mostrarte información adicional sobre tus contactos. Garantiza que tu conversación se mantenga privada y segura porque la mensajería RCS utiliza cifrado de extremo a extremo.